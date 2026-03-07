Desde su asesor hasta escritores: Abinader y las 22 naturalizaciones privilegiadas de su gestión

El politólogo colombiano Mauricio De Vengoechea, uno de los favorecidos con la nacionalidad dominicana a título de naturalización privilegiada, entregada por el presidente Luis Abinader. ( FUENTE EXTERNA )

La antigua Ley 1683, promulgada por Rafael Leónidas Trujillo en 1948, faculta a los jefes de Estado a conceder la nacionalidad dominicana a título de naturalización privilegiada, una modalidad reservada para personalidades que han realizado aportes sociales y económicos al país.

Entre los beneficiarios figuran empresarios, intelectuales, sacerdotes, políticos, artistas, escritores y hasta un expresidente, procedentes de distintas naciones —en su mayoría de España— que han hecho de la República Dominicana su segunda patria.

Según los decretos publicados en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, en seis años de administración, el presidente Luis Abinader ha conferido esa distinción a unas 22 personalidades, seis más que su antecesor Danilo Medina, quien la otorgó a 18 durante sus dos períodos de gestión.

Los méritos están contenidos en los decretos presidenciales, que en pocas ocasiones son divulgados por el equipo de prensa del Palacio Nacional, como ocurre los otros y las actividades y disposiciones del Poder Ejecutivo.

Al primero a quien Abinader le concedió este beneficio, evitando los trámites migratorios ordinarios, fue al empresario español José Bono Martínez, mediante el decreto 517-20 del 2 de octubre de 2020. Bono Martínez fue ministro de Defensa de España (2004-2006) y presidente del Congreso de los Diputados entre 2008 y 2011.

Con el decreto 169-21, del 30 de marzo de 2021, Abinader otorgó la naturalización privilegiada al francés Renaud Maurice Marie Anselin, quien dirige una organización dedicada al rescate de los valores históricos y culturales de la Zona Colonial.

El 30 de abril de 2021 se emitió la orden presidencial 278-21 para favorecer con la cédula dominicana a Mauricio De Vengoechea, el politólogo colombiano que diseñó la estrategia de campaña del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para las elecciones de 2020.

El 2 de julio de 2021, mediante el decreto 399-21, Abinader concedió la distinción a Patricia Phelps de Cisneros, reconocida coleccionista y promotora del arte latinoamericano.

Patricia Phelps es viuda del empresario venezolano Gustavo Cisneros, fallecido en 2023, quien también obtuvo la nacionalidad dominicana por naturalización privilegiada mediante el decreto 9-10 emitido por el expresidente Leonel Fernández en enero de 2010.

El 7 de enero de 2022, mediante el decreto 1-22, se le concedió al español José Vila del Castillo, quien fue el primer comisionado para la reforma de la Policía Nacional, entre 2022 y 2024.

Ese mismo año, con el 42-22, se le otorgó la distinción a Felipe González (presidente de España entre 1982 y 1996), a quien Abinader definió como “un leal amigo” de la República Dominicana.

González ha sido uno de los pocos que ha recibido esta distinción en un acto público. La entrega se realizó el 2 de febrero de 2022 en el Palacio Nacional, durante una ceremonia en la que el político sevillano recordó sus vínculos con el país, iniciados con su visita a la juramentación del presidente Antonio Guzmán en 1978.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/07/felipe-gonzalez-expresidente-de-espana-8a1cc35c-focus-0-0-896-504-f3f926b6.jpg Abinader le entrega la nacionalidad dominicana cona título de naturalización privilegiada a Felipe González (DIARIO LIBRE / ARCHIVO)

El 14 de octubre de ese mismo año se emitió el decreto 574-22 para concederla al puertorriqueño Luis Sepúlveda, senador estatal por el Distrito 32 de Nueva York.

Seis en el 2023, una más de lo establecido por la ley

El artículo 20 de la Ley 1683 señala que la naturalización privilegiada no debe pasar de cinco personas por año. Sin embargo, en los registros de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo figuran seis casos:

El 20 de febrero del 2023, Abinader emitió el decreto 573-22 y se la entregó al sacerdote jesuita cubano Jorge William Hernández Díaz; el 17 de marzo de ese año, firmó el 109-23 para beneficiar al empresario francés Michel Antoine Amorin.

Con el 116-23, del 31 de mayo del 2023, se le otorga al empresario español José Joaquín Gutiérrez Tuñón; con el 393-23, del 14 de septiembre, se la otorgó al sacerdote canadiense Jean Armad Lacaille Turgeón, vinculados a actividades sociales en Miches, provincia El Seibo.

El 29 de diciembre del 2023, emitió el decreto 665-23 para conceder la nacionalidad criolla al teólogo y filósofo español Pedro Álvarez Pastor. Y, el 29 de diciembre del 2023, Abinader firmó la orden 659-23 para distinguir al escritor español Óscar Mateo Zazo Martín.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/07/pedro-alvarez-pastor-recibe-nacionalidad-dominicana-privilegiada-focus-min016-043-896-504-5ae237d6.jpg Pedro Álvarez Pastor recibe la nacionalidad dominicana privilegiada a solicitud de laEmbajada de República Dominicana ante el Reino de España al considerar que el ciudadano español ha prestado extraordinarios servicios a la comunidad dominicana en ese país europeo. (FUENTE EXTERNA)

En 2024

El 18 de enero del 2024, el mandatario le concedió la nacionalidad dominicana bajo la modalidad de naturalización privilegiada, a través del decreto 19-24, al entrenador cubano Yaseen Pérez Gómez.

Yassen llegó a República Dominicana en el 2013 y es el técnico detrás del éxito de la corredora peraviense Mariely Paulino.

Con el 51-24, del 31 de enero del 2024, se la entrega al colombiano Luis Ernesto García Hernández. El privilegio llegó seis días después de que el jefe de Estado lo haya designado comisionado para la reforma de la Policía Nacional.

De igual manera, con el 97-24, del 3 de mayo del 2024, se la concede al párroco español Manuel Hernández Jerez, quien falleció en noviembre del 2025. Mientras que con el 541-24, del 23 de septiembre, se la concede al pianista ruso Daniil Trífonov.

El 2 de diciembre del 2024, Abinader firmó la orden ejecutiva 667-24 para entregar la distinción al boricua Fred Oscar Imbert, presidente del Grupo Raya, el cual opera las franquicias de comida rápida de Wendy’s y Pizza Hut y Chili’s, y también del Grupo de Medios EB, en Punta Cana.

2025

Con la orden 304-25, emitida el 9 de junio de 2025, se la concede al español Ramón Ramos Urías, fundador del Grupo Ramos, que opera la tienda Sirena, una de las más grandes en su tipo.

El 28 de noviembre, el jefe de Estado emitió los decretos 659-25 y 663-25, para conceder la ciudadanía privilegiada al empresario ecuatoriano George Edward Ghattas Nasrallah y al economista francés Henri Víctor Hebrard, respectivamente.

Mientras que el 31 de diciembre, Abinader emitió las órdenes 711-25 y 723-25 para beneficiar con esa modalidad a Haroldo José Montealegre Lacayo, escritor, economista y político nicaragüense, y a Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo y antropólogo mexicano.

Matos Moctezuma lideró la excavación en el proyecto Templo Mayor, una excavación que estudió y conservó los restos del principal templo ceremonial de la antigua capital mexica, Tenochtitlan, hoy en el centro histórico de la Ciudad de México.

En los primeros meses del 2026 todavía no se registran ciudadanía de esta manera.