"Hoy no es un día de fiesta": mujeres piden mayor protección frente a la violencia

Organizaciones feministas se concentraron frente al Palacio Nacional en el Día Internacional de la Mujer para exigir mayor protección frente a los feminicidios y promover la igualdad de género. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

En el Día Internacional de la Mujer, organizaciones feministas se manifestaron este domingo para exigir mayor protección frente a los feminicidios y desigualdades, así como una mayor participación en los espacios de poder.

"¡Hoy, no es un día de fiesta, sino de resistencia!", corearon los integrantes de la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres frente el Palacio Nacional, donde exigieron al Estado la implementación de políticas públicas que respondan a las realidades que enfrentan las dominicanas y garanticen una vida libre de abusos.

Agresiones continúan

Durante el acto se dio lectura a un manifiesto en el que advirtieron que la violencia de género continúa manifestándose en distintos ámbitos, tanto en el espacio físico como en el virtual.

Según indicaron, seis de cada 10 dominicanas han experimentado algún tipo de agresión, lo que, a su juicio, refleja la persistencia de un problema estructural que aún no ha sido enfrentado con la profundidad necesaria.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/08/whatsapp-image-2026-03-08-at-110149-am-a1240238.jpeg Una participante exige políticas públicas efectivas que garanticen una vida libre de abusos para las mujeres dominicanas. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/08/whatsapp-image-2026-03-08-at-110150-am-7f56c0d6.jpeg Participantes del acto recuerdan el legado de Minerva Mirabal, símbolo de la lucha por los derechos de las mujeres en República Dominicana. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) ‹ >

Alertaron sobre el impacto del embarazo en adolescentes, al considerar que esta situación contribuye a reproducir ciclos de pobreza y violencia, especialmente en comunidades vulnerables.

Silvia Soto, integrante de un colectivo feminista, advirtió que otra de las preocupaciones es la escasa representación femenina en los espacios de toma de decisiones.

Las participantes también cuestionaron lo que calificaron como una insuficiente inversión del Estado en políticas de prevención de la violencia de género, al considerar que las acciones actuales no abordan las causas estructurales del problema.

En la actividad también se escucharon reclamos de mujeres campesinas, quienes denunciaron las dificultades que enfrentan en las zonas rurales, entre ellas la falta de acceso a la tierra, servicios básicos y apoyo a la producción agrícola.

Benita Cordero, representante de mujeres del campo, afirmó que las campesinas suelen ser las más afectadas por la pobreza y la falta de políticas públicas diferenciadas.

"Las mujeres campesinas somos las que no somos dueñas de la tierra, por eso somos las más pobres dentro de los pobres", expresó.

Las participantes también recordaron el legado de Minerva Mirabal, como símbolo de la lucha por los derechos de las mujeres en República Dominicana.

"La memoria de Minerva Mirabal no se honra con flores, se honra con acción", puntualizaron.