El ayuntamiento y la alcaldesa de El Cedro de Miches tenían conexiones ilegales, según Edeeste

La intervención de Edeeste en El Cedro de Miches busca regularizar conexiones eléctricas irregulares. ( FUENTE EXTERNA )

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó este lunes sobre el desmantelamiento de conexiones eléctricas irregulares detectadas en el Ayuntamiento del distrito municipal El Cedro de Miches y en la residencia de la alcaldesa de esa demarcación, tras comprobarse que ambos suministros operaban sin contrato formal de energía eléctrica.

La intervención fue realizada por equipos de la Dirección de Gestión de Pérdidas luego de múltiples intentos de regularización, según una nota de prensa.

Durante un primer operativo se procedió a la suspensión del servicio en el ayuntamiento; sin embargo, posteriormente se detectó una reconexión no autorizada, lo que obligó a ejecutar una segunda intervención con corte selectivo del cableado de acometida para impedir nuevas reconexiones irregulares.

En el proceso de verificación también se constató que la residencia particular de la alcaldesa operaba bajo las mismas condiciones de irregularidad, es decir, sin contrato de suministro eléctrico vigente, por lo que se procedió al desmantelamiento total de la conexión, en cumplimiento de las políticas de control de pérdidas y del principio de igualdad en la aplicación de las normas que rigen el servicio eléctrico.

Impacto de las pérdidas eléctricas en El Cedro

Estas acciones se producen en un circuito con uno de los niveles de pérdidas más elevados de la región. El circuito NISI01, donde se encuentra ubicada la comunidad de El Cedro de Miches, registra pérdidas acumuladas de 82.6 %, una situación que impacta directamente la estabilidad del sistema eléctrico y limita las posibilidades de mejora del servicio.

De acuerdo con los datos operativos, durante el año 2025 se adquirieron 22.96 GWh de energía para este circuito, con un costo aproximado de RD$229.6 millones, mientras que la recaudación alcanzó apenas RD$18.71 millones, reflejando una marcada brecha entre la energía comprada y la energía efectivamente pagada.

La empresa también advirtió sobre la reincidencia en la instalación de conexiones eléctricas irregulares en suministros que ya han sido intervenidos, una práctica que agrava aún más los niveles de pérdidas en los circuitos y dificulta los esfuerzos de normalización del servicio.

En múltiples casos, luego de ejecutarse suspensiones técnicas por incumplimientos contractuales, se detectan reconexiones no autorizadas en un corto período de tiempo, acompañadas de resistencia a los procesos de inspección y contratación formal.

Edeeste explicó que situaciones como estas afectan directamente a los usuarios que sí cumplen con sus contratos y pagos, ya que las conexiones irregulares generan sobrecargas en los circuitos, provocan averías frecuentes y reducen los recursos disponibles para mantenimiento, expansión de redes y mejora del servicio en las comunidades.

La empresa reiteró su disposición de continuar trabajando con las autoridades locales para avanzar en la regularización de los suministros eléctricos tanto de las instituciones públicas como de los usuarios residenciales.