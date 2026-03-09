Instituto Duartiano pide fortalecer las repatriaciones de haitianos indocumentados en el país

El presidente del Instituto Duartiano Wilson Gómez Ramírez (centro) junto a otros miembros de la institución en la ofrenda floral por el 209 aniversario del natalicio de Francisco del Rosario Sánchez. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, exhortó a las autoridades dominicanas a mantener y fortalecer las medidas de repatriación de ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular, al tiempo que afirmó que la crisis que atraviesa Haití no podrá resolverse sin una intervención decidida de la comunidad internacional.

Mediante una nota de prensa, Gómez Ramírez sostuvo que el país no puede asumir por sí solo el peso de una crisis institucional, política y social que se ha profundizado en la vecina nación.

Las declaraciones del dirigente se produjeron durante un acto solemne celebrado en el Altar de la Patria, donde el Instituto Duartiano conmemoró el 209 aniversario del natalicio del patricio Francisco del Rosario Sánchez, una de las figuras fundamentales de la independencia dominicana.

Durante la actividad, Gómez Ramírez insistió en que la defensa de "la soberanía nacional y la preservación del orden institucional deben mantenerse como principios innegociables para el Estado dominicano".

Señaló que el país tiene el derecho y el deber de aplicar sus leyes migratorias y proteger su territorio y reiteró que la solución estructural a la crisis haitiana requiere un compromiso real de los organismos internacionales.

Recordó que Sánchez, junto a Matías Ramón Mella y los trinitarios, asumió con determinación la conducción del movimiento independentista en momentos decisivos, particularmente cuando Juan Pablo Duarte se encontraba fuera del país tras ser perseguido por las autoridades haitianas de la época.

Gómez Ramírez destacó que uno de los méritos más trascendentales del patricio fue proclamar la Independencia Nacional en la Puerta del Conde y encabezar el gobierno provisional en una de las etapas más cruciales para la consolidación de la República Dominicana.

Señaló que Sánchez se convirtió en símbolo de la lucha por la libertad y la soberanía nacional, especialmente tras regresar al país para enfrentar la anexión a España promovida por Pedro Santana. En ese intento, fue capturado y fusilado el 4 de julio de 1861 junto a varios patriotas, dejando un legado de firmeza patriótica y amor por la patria.

Conmemoran Día Internacional de la Mujer

En el marco de la actividad, el Instituto Duartiano también conmemoró el Día Internacional de la Mujer con una ofrenda floral en la Plazoleta María Trinidad Sánchez, donde se destacó el papel determinante de la mujer dominicana en la construcción de la nación.

También recordaron la memoria de mujeres patriotas que contribuyeron a la formación de la identidad nacional, entre ellas María Trinidad Sánchez, Concepción Bona, Rosa Duarte y Manuela Díez, cuyas acciones forman parte esencial de la historia dominicana y de la lucha por la libertad y la soberanía.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/09/whatsapp-image-2026-03-09-at-24643-pm-42349965.jpeg Miembros del Instituto Duartiano realizan un segundo acto por el Día Internacional de la Mujer, en la plazoleta María Trinidad Sánchez, en la Ciudad Colonial. (FUENTE EXTERNA)

Gómez Ramírez añadió que esta fecha representa una oportunidad para reconocer la fortaleza, la entrega y la capacidad transformadora de las mujeres dominicanas, a quienes definió como "columna moral de la familia y protagonistas del desarrollo social del país".