Policía identifica a los dos hombres embestidos por conductor tras asalto a mujer en Santiago

El momento en que el conductor de un Hyundai Sonata impacta la motocicleta de dos atracadores en pleno Centro Histórico de Santiago, deteniendo el robo. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este lunes que identificó a los dos hombres que fueron embestidos por el conductor de un vehículo luego de que asaltaran a una mujer en la calle Salvador Cucurullo, en el Centro Histórico de Santiago.

De acuerdo con el informe, agentes de la Unidad de Investigación de Delitos contra la Propiedad de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) realizaron los levantamientos correspondientes en la escena, logrando identificar a los presuntos responsables, quienes actualmente se encuentran prófugos.

Las autoridades no han ofrecido aún los nombres de los supuestos asaltantes.

No obstante, hicieron un llamado para que se entreguen por la vía que consideren pertinente.

El hecho quedó captado en un video de una cámara de seguridad que circula en redes sociales.

En las imágenes se observa el momento en que dos hombres a bordo de una motocicleta despojan a una mujer de su cartera. Cuando intentaban huir del lugar, el conductor de un vehículo marca Hyundai, color blanco, los impactó.

Por razones de seguridad, las autoridades omitieron los nombres tanto del conductor del vehículo como de la víctima.

Tras el impacto, la mujer logró recuperar sus pertenencias, mientras que los asaltantes escaparon del lugar dejando abandonada una motocicleta marca Z3000, color negro, la cual fue ocupada por agentes del Dicrim para fines de investigación.

Te puede interesar Arrestan a dos adolescentes por el homicidio de un alemán durante asalto en La Romana