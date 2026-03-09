Policía informa que ultimó a "dos reconocidos delincuentes" en sector de Bajos de Haina

De acuerdo a la Policía, los ultimados tenían en su poder estas armas de fuego. ( FUENTE EXTERNA )

Dos hombres de nacionalidad haitiana fueron ultimados este lunes por la Policía Nacional, entidad que dijo que su deceso se produjo durante un intercambio de disparos y que eran “dos reconocidos delincuentes”.

Detalles confirmados sobre el enfrentamiento

La entidad indicó en una nota de prensa que los ahora occisos eran conocidos solo como “Titico” y “Milo”, a quienes afirmó eran buscados mediante varias órdenes de arresto “por la presunta comisión de distintos hechos delictivos”.

Los hombres, “fallecieron tras enfrentar a tiros a miembros de la institución durante una intervención realizada en el sector El Ártico La Pared, en el municipio Bajos de Haina, provincia San Cristóbal”

Dijo que, de acuerdo con el informe policial, los hombres enfrentaron con armas de fuego a miembros de la Subdirección Regional de Investigación (DICRIM), adscritos a la División de Investigación de Bajos de Haina.

Acciones de la autoridad y procedimiento

“Durante la intervención, los sospechosos atacaron a los agentes, lo que obligó a los miembros actuantes a repeler la agresión, resultando ambos con heridas de proyectil de arma de fuego, siendo trasladados al Hospital Municipal de Barsequillo, donde fallecieron mientras recibían atenciones médicas”, refiere el despacho de prensa.

A “Titico” se le ocupó una pistola marca Ruger, calibre 9 milímetros, con nueve cápsulas, mientras que a “Milo” se le incautó un revólver calibre .38, con dos cápsulas y otras dos ya disparadas, cuya marca y numeración no eran legibles.

Las autoridades indicaron que continúan ampliando las investigaciones en torno al caso, mientras las armas ocupadas serán enviadas a los laboratorios correspondientes para los análisis balísticos de rigor.