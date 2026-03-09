Mujeres podrán denunciar situaciones de riesgo o violencia en tiendas, bancos y farmacias

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, junto al director de la Policía Nacional, el mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, durante la reunión de la Fuerza de Tarea donde ofreció detalles sobre la iniciativa "Puntos Vida". ( DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

Las mujeres que se encuentren en situación de riesgo o enfrenten violencia podrán emitir una alerta y solicitar ayuda en tiendas, bancos y farmacias, a través de los "Puntos Vida", una iniciativa orientada a ampliar los espacios de denuncia y protección para víctimas.

A tres meses de haberse presentado el programa para la prevención de la violencia de género, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful informó este lunes que algunos de estos puntos ya operan en determinados establecimientos, mientras avanzan esta semana en su expansión a nivel nacional.

Tras la reunión de la Fuerza de Tarea, la funcionaria explicó que estos espacios servirán como una puerta de acceso alternativa para solicitar asistencia, sin que las víctimas tengan que acudir necesariamente a una fiscalía o a un destacamento policial.

Capacitarán al personal

"Ahí las mujeres, en lugares como farmacias, bancos o tiendas que tengan esta identificación, van a poder llegar, dar su voz de alerta y recibir atención y protección en espacios que usualmente no estaban preparados para protegerlas", dijo.

Raful indicó que los comercios que formen parte del programa contarán con un personal capacitado como primeros respondientes, quienes tendrán el protocolo para contactar a la Policía Nacional y activar los mecanismos de protección correspondientes.

"Esto es prevención activa y nosotros estamos enfocados en trabajar este tema y lo estamos trabajando con una efectividad y con una proyección que nos permite medir cuál es la capacidad que estamos teniendo para prevenir la vida en las mujeres", manifestó.