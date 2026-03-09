Solo el 29 % de las denuncias por violencia de género en RD genera una orden de protección

Informe del OPD- Funglode sobre los feminicidios en República Dominicana desde 2016 hasta el 2025. ( ARCHIVO )

A pesar del alto número de denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales en la República Dominicana, solo una parte de estos casos culmina con medidas formales de protección para las víctimas.

Así lo revela un informe del Observatorio Político Dominicano y la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), publicado con motivo del Día Internacional de la Mujer 2026, que analiza los avances y brechas estructurales en materia de violencia contra las mujeres en el país.

El estudio indica que en la última década (de 2016-2025) se registra un promedio anual de 73,887 denuncias por violencia de género, intrafamiliar, doméstica y delitos sexuales.

Sin embargo, de ese total solo se emiten aproximadamente 21,501 órdenes de protección cada año. Esta cifra equivale a apenas el 29 % de las denuncias.

Según el informe, esta proporción implica que solo tres de cada 10 denuncias genera en una medida formal de protección, un mecanismo clave para prevenir agresiones.

Los datos utilizados en el estudio provienen de estadísticas de la Procuraduría General de la República y forman parte de un análisis más amplio sobre la evolución de la violencia de género en la República Dominicana.

Aumento de órdenes de protección

El análisis histórico muestra que entre 2015 y 2017 se produjo una ligera reducción en las denuncias, aunque las cifras se mantuvieron por encima de los 65,000 casos anuales, con un promedio de 15,326 órdenes de protección emitidas durante ese período.

Posteriormente, entre 2018 y 2021, se registró un aumento significativo en los reportes, alcanzando su punto máximo en 2019.

En contraste, 2020 presentó el nivel más bajo, situación que el informe atribuye al contexto de la pandemia de COVID-19 y a las restricciones de movilidad, que pudieron haber provocado un subregistro de casos más que una reducción real de la violencia. Para 2021, las cifras volvieron a acercarse a los niveles previos a la pandemia.

En el período más reciente, de 2022 a 2025, el informe indica una reducción significativa en el número de denuncias, acompañada por los niveles más altos en la emisión de órdenes de protección.

Feminicidios

Según el informe, la violencia de género continúa siendo uno de los principales desafíos sociales en la República Dominicana y, desde 2016 hasta septiembre de 2025, 736 mujeres perdieron la vida víctimas de este fenómeno.

De acuerdo con el estudio, que toma como base estadísticas de la PGR, entre 2016 y 2025 las cifras muestran variaciones anuales, pues 2017 fue el año con más casos registrados, con 107, mientras que 2022 reportó la cifra más baja, con 63 feminicidios.

Para 2025, la PGR informó que hasta mediados de noviembre se habían contabilizado 49 casos.

El boletín también detalla que las demarcaciones con mayor número de feminicidios fueron Santo Domingo Este, el Distrito Nacional y San Cristóbal. Los meses con más registros fueron marzo y junio, mientras que la mayoría de las víctimas tenían entre 26 y 40 años de edad.

En cuanto a los medios utilizados para cometer estos crímenes, las armas blancas y las armas de fuego figuran entre los instrumentos más frecuentes.

La investigación forma parte de las publicaciones especiales elaboradas con motivo del Día Internacional de la Mujer, en las que se examinan los avances alcanzados y los retos pendientes para reducir la violencia contra las mujeres en el país.