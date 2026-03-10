Buque escuela Juan Sebastián de Elcano regresa a RD a menos de un año de traer a la princesa Leonor

El buque escuela Juan Sebastián de Elcano, emblemática embarcación de la Armada Española, arribó la mañana de hoy al muelle de Punta Torrecilla, en Sans Soucí, donde fue recibido por la Armada de la República Dominicana, en un acto que refleja los estrechos lazos históricos y culturales entre ambas naciones.

La icónica embarcación trae a aguas de la República Dominicana durante su XCVIII Crucero de Instrucción, que salió de Cádiz el 10 de enero pasado con 73 guardiamarinas de la promoción 428 del Cuerpo General de la Armada española, bajo la dirección del capitán de navío José María de la Puente Mora-Figueroa.

"El Juan Sebastián de Elcano constituye una verdadera universidad flotante que encarna los valores de disciplina, gallardía y el dominio del arte de la navegación astronómica y de vela, pilares fundamentales que muestran la identidad marinera de ambas naciones", expresó el jefe de la División de Operaciones Navales (M3) de la Armada de República Dominicana, el capitán de navío Mac Donal Belliar González.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/10/whatsapp-image-2026-03-10-at-114818-am-045dc0db.jpeg El buque escuela Juan Sebastián de Elcano mientras arribaba al muelle de Punta Torrecilla (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

"Esta recalada representa una oportunidad – agregó- invaluable para fortalecer el intercambio de conocimiento y de camaradería entre nuestros oficiales, guardiamarinas y alistados, quienes compartimos los mismos respetos y devoción por el mar",

Visita de la princesa Leonor

El 19 de mayo del año 2025, la misma embarcación arribó a aguas dominicanas con la princesa Leonor, quien además es la princesa de Asturias y primera en la línea de sucesión al trono de España , como primogénita del rey Felipe VI y su consorte , la reina Letizia.

Durante su visita aquella ocasión, dos de las hijas del presidente dominicano, Luis Abinader, y la primera dama dominicana, Raquel Arbaje, se reunieron con la princesa en el Juan Sebastián de Elcano.

En un mensaje en la red social X, la primera dama escribió: "Ha sido un verdadero honor recibir en nuestro país a la princesa Leonor y a toda la tripulación del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, que nos honra con su visita. La princesa Leonor vive una etapa importante de su formación en la Armada española".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/10/raquel-y-leonor-80073bfa-focus-003-044-896-504-ec91dd8a.jpg La princesa Leonor de Borbón escucha atenta y sonriendo a Raquel Arbaje (centro). Dos de las hijas de la primera dama las observan. (FUENTE EXTERNA)

Historia del buque

El histórico navío, de casi 100 años, lleva el nombre del marino español Juan Sebastián Elcano, quien en 1522 completó la primera vuelta al mundo tras finalizar la expedición iniciada por el navegante portugués Fernando de Magallanes, fallecido durante la travesía.

El barco ha navegado cerca de 1.9 millones de millas náuticas, visitando más de 70 países alrededor del mundo. Su misión principal es la formación en la mar de los futuros oficiales de la Armada española, conocidos como guardiamarinas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/10/whatsapp-image-2026-03-10-at-114820-am-c4df1962.jpeg Algunos de los tripulantes del buque cuando arribaron a las costas dominicanas. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)