Cierre de centro en Santiago deja sin atención a cientos de personas con discapacidad visual

Fachada del Centro de Capacitación para Ciegos (Cecapci) en Santiago, actualmente cerrado por daños en la estructura. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

El cierre en Santiago del local del Centro de Capacitación para Ciegos (Cecapci), debido a las grietas que presenta la estructura del edificio, ha dejado sin servicios a cientos de personas con discapacidad visual y a miles de estudiantes que recibían atención educativa y terapéutica gratuita.

La directora del centro, Ana García, explicó que la paralización de las actividades ha generado preocupación entre decenas de familias, debido a que muchos niños han experimentado retrocesos en su desarrollo tras la interrupción de las terapias y programas de apoyo que ofrecía la institución.

Según indicó, padres de estudiantes han expresado que sus hijos han manifestado cambios en la conducta y el aprendizaje de algunos menores, quienes dejaron de recibir la atención especializada que recibían en el centro.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/10/whatsapp-image-2026-03-10-at-112003-am-66e6bb2b.jpeg Parte de las grietas en la infraestructura del Cecapci, que obligaron a la paralización de sus servicios. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

Servicio gratuito

García detalló que el centro brindaba servicios gratuitos a estudiantes del sistema público pertenecientes a la Regional 08 del Ministerio de Educación de la República Dominicana y comunidades cercanas, incluyendo terapias conductuales y formación en braille, informática, radio, idiomas y canto.

De acuerdo con los datos de la institución, 292 usuarios con discapacidad visual reciben servicios directos en el centro, mientras que más de 2,000 estudiantes de escuelas públicas de la región también se beneficiaban de sus programas educativos y terapéuticos.

La directora indicó que una comisión enviada por el Ministerio de Educación evaluó previamente las instalaciones y determinó que el lugar no estaba en condiciones adecuadas para ser habitado debido a las grietas que presenta la infraestructura.

Explicó que han realizado gestiones con las autoridades para buscar una solución que permita restablecer los servicios, pero hasta el momento no han recibido una respuesta concreta.

García advirtió que, si antes del 16 de marzo no reciben una respuesta, se verán obligados a realizar una protesta por tiempo indefinido para exigir una solución que permita reabrir el centro.