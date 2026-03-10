Explosión de tubería de agua provoca daños en viviendas de la zona sur en Santiago

Vivienda afectada por la explosión de una tubería en Santiago. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

Nuevamente, la explosión de una tubería del sistema de agua potable provocó daños en varias viviendas del sector Marilópez, al sur de Santiago.

La avería provocó una fuerte salida de agua y piedras que impactaron varias casas cercanas.

Rafael Domínguez Curiel, presidente de la junta de vecinos Corazón de Marilópez, sostiene que la comunidad se encuentra en una "situación de emergencia" debido a las constantes roturas de tuberías en el sistema de agua potable.

Explicó que durante la más reciente explosión resultaron afectadas entre cuatro y cinco viviendas.

Impacto en la comunidad y daños materiales

El dirigente comunitario señaló que el agua y los escombros penetraron en las casas, causando daños materiales.

La problemática tiene alrededor de diez años, tiempo durante el cual los residentes aseguran haber solicitado en múltiples ocasiones la sustitución de la tubería.

Vecinos de la zona también señalan que la situación ha impactado la actividad comercial y la vida cotidiana.

Luis Pérez, residente del área, aseguró que algunos negocios han tenido que cerrar debido a las constantes averías.

"Eso es incontable la cantidad de veces que se ha roto la tubería . Aquí la gente tiene que andar con botas para poder caminar cuando eso ocurre", expresó .

Coraasan asegura que trabaja en solución

Nicolás Arias, director de comunicaciones de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), informó que la institución ya inició el proceso para sustituir el tramo de tubería afectado.

Detalló que el proyecto corresponde al segmento de la avenida Franco Bidó, entre la Circunvalación Sur y la avenida Yapur Dumit, cuyo proceso de licitación se encuentra publicado en el portal de Compras y Contrataciones.

Arias señaló que, una vez se cumplan los plazos establecidos por la ley, se procederá con la sustitución de la línea, mientras que la institución continúa dando mantenimiento para mitigar las roturas.

Asimismo, pidió paciencia a los residentes mientras se completan los procesos administrativos que permitirán iniciar los trabajos de reemplazo de la tubería.