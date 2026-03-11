Comerciantes de Dajabón advierten riesgos del hub logístico para la economía local

El hub logístico en Dajabón podría afectar a los comerciantes y su economía local, según líderes de la zona. ( DIARIO LIBRE/JAVIER GENAO )

La posible instalación de un hub logístico en las provincias fronterizas ha encendido las alarmas entre los comerciantes de Dajabón, quienes temen que el proyecto termine desplazando a quienes durante décadas han sostenido la actividad económica de la zona.

La advertencia fue realizada por Freddy Morillo, presidente de la Federación de Comerciantes Unidos de Dajabón, quien expresó su preocupación por el impacto que podría tener esta iniciativa en la dinámica comercial del Mercado Binacional, considerado el principal motor económico de la provincia.

El dirigente sostuvo que, de no manejarse con equilibrio, el proyecto podría provocar el desplazamiento progresivo de pequeños y medianos comerciantes que dependen directamente de la intermediación comercial con Haití.

"Estamos hablando del sustento de muchas familias que viven del comercio fronterizo", expresó Morillo, al advertir que la transformación del modelo comercial sin la participación de los actores locales podría generar un fuerte impacto social y económico en la provincia.

Llamado a la inclusión de comerciantes

Ante esta situación, Morillo hizo un llamado directo al presidente de la República, Luis Abinader, para que en cualquier iniciativa de desarrollo logístico se tomen en cuenta las particularidades de la frontera y se garantice la inclusión de los comerciantes que históricamente han dinamizado la economía de Dajabón.

El representante de los comerciantes insistió en que el desarrollo de la frontera es necesario, pero advirtió que dicho crecimiento debe construirse sobre bases que protejan y fortalezcan a quienes por años han sostenido el comercio en esta zona estratégica del país.