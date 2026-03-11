Mientras el LoanDepot Park de Miami, Florida, Estados Unidos, presencia la noche de este miércoles a casa llena el juego de Dominicana versus Venezuela del Clásico Mundial de Béisbol, en el Malecón de la capital de República Dominicana la multitud improvisó uno paralelo con varias pantallas gigantes colocadas por la Alcaldía del Distrito Nacional.

Los fanáticos se armaron de gorras, cornetas y banderas y rodearon el perímetro para disfrutar cada jugada de los quisqueyanos, quienes en el sexto episodio estaban 7-3 sobre los bolivarianos.

Como si fuera una serie final

Aunque se trata de un partido para definir el primer lugar del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol, la atmósfera es como si se tratara de un juego de la Serie Final.

"No pueden" y "se pueden ir" son las frases más repetidas por los criollos. "Les vamos a dar una pela", dijo Bradley Vargas mientras agitaba su corneta y se volteaba su gorra tricolor.

En cambio, los fanáticos de Venezuela, pese a que son una minoría, también celebran cada jugada de su equipo.

Los vendedores ambulantes han sacado provecho e instalaron sus mercancías: gorras, cerveza, cornetas, banderas, entre otros. En los alrededores no hay parqueos disponibles y la zona fue reforzada con agentes de tránsito y de la Policía Nacional.

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, también asistió al malecón para compartir y disfrutar del enfrentamiento de los dos equipos.

Carolina Mejía llegó, junto a su equipo, en un ambiente de fiesta y alegría, vestida con franela y gorra del equipo dominicano.