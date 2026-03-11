×
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Policía apresa a cuatro acusados de extorsión y fraude con tarjetas

Los agentes ocuparon 16 tarjetas bancarias pertenecientes a ocho ciudadanos

    Expandir imagen
    Policía Nacional. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

    Agentes de la Dirección de Área de Policía Cibernética, adscrita a la Dirección Central de Investigación (Dicrim), arrestaron a cuatro personas acusadas de extorsión y sustracción de tarjetas bancarias. Su apresamiento se produjo durante dos operativos simultáneos realizados en el municipio Santo Domingo Este y el Distrito Nacional.

    Los apresados fueron identificados como Carlos Javier Padilla Espinal, Andry de Jesús Martínez Núñez, Gedalias Gerónimo Castillo y Julio César Montero. Fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

    El primero de ellos está acusado de amenazar a una mujer con divulgar videos de contenido íntimo y difamarla a través de redes sociales. Fue arrestado en cumplimiento de la orden número 604-2026-SAT-00095, vinculada al expediente NUC: 2026-AJ0009848.

    Según las autoridades, el operativo fue realizado en el sector Villa Faro, Santo Domingo Este.

    "Padilla había comenzado las amenazas el 16 de enero de 2026, con el propósito de presionar a la afectada", refirió la Policía Nacional en una nota de prensa.

    Robo de tarjetas bancarias

    Los demás fueron detenido dentro de una plaza comercial ubicada en la avenida Los Próceres, en el Distrito Nacional, en un segundo operativo.

    De acuerdo con las autoridades, los tres fueron sorprendidos cuando presuntamente intentaban utilizar tarjetas de crédito y débito sustraídas a ciudadanos mediante la modalidad conocida como "cambiazo", una técnica utilizada para intercambiar tarjetas de usuarios en cajeros automáticos de distintas entidades bancarias.

    • Durante la intervención, los agentes ocuparon 16 tarjetas bancarias pertenecientes a ocho ciudadanos diferentes, las cuales presuntamente serían utilizadas para realizar transacciones fraudulentas

    Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

    Expandir imagen
    Infografía
    (FUENTE EXTERNA)
    TEMAS -

