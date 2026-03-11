Forense Sarita Valdez desmonta mito tras velatorio en Villa Riva: "Un muerto no puede moverse"

El reconocido médico forense Sergio Sarita Valdez aseguró que desde el punto de vista científico no existen los llamados reflejos post mortem, al referirse al caso ocurrido en un velatorio en Villa Riva, provincia Duarte, donde familiares afirmaron que el cuerpo de un joven abrió los ojos y movió una de sus manos.

"No, científicamente no. Si está en eso, quiere decir que la persona en verdad no está neurológicamente muerta. En medicina legal, la muerte se define como el cese de toda la actividad neurológica. Entonces, si es el cese de toda la actividad neurológica como nosotros definimos la muerte los médicos forenses, luego si una persona tiene actividad neurológica y se está moviendo, por definición no está muerta", expresó.

Al ser consultado sobre los llamados reflejos post mortem, Sarita Valdez afirmó que no existe "tal cosa" y señaló que, en su experiencia, desde 1961 hasta la fecha, nunca ha observado algo así, aunque reconoce que siempre pueden descubrir cosas nuevas y que él se mantiene actualizado en el área.

"No hay reflejo post-mortem porque cesa la actividad nerviosa. La definición médico- legal de muerte es cese se todas las funciones nerviosas del individuo en vida. Por tanto, un muerto no puede estarse moviendo porque entonces no está muerto", indicó.

Sarita Valdez también señaló que en algunos casos pueden existir condiciones que simulan la muerte, como el coma profundo o la catalepsia, en los que la persona puede parecer sin vida, aunque no haya ocurrido una muerte cerebral total.

"En ese caso sí se podría generar movimiento, pero es porque no hay muerte nerviosa cerebral total. Una vez se produce la muerte nerviosa cerebral total, cesan todos los movimientos. Para que se muevan, tienen los nervios que mandarle información a los músculos y los músculos entonces responder a esa información, pero si el cerebro y los nervios están muertos no pueden mandarles mensaje a los músculos", afirmó.

"Eso no tiene asidero científico", afirmó el especialista sobre los reflejos post mortem, al tiempo que consideró importante educar a la población para evitar interpretaciones basadas en mitos o creencias populares.

Sobre el hecho

El hecho se registró durante el velatorio de Fausto Santos, de 23 años, conocido como "Paolo", quien había sido declarado muerto la mañana del martes 10 de marzo. Según relató su padre, varias personas presentes creyeron observar que el joven pestañeó y movió una mano, lo que provocó alarma entre los familiares.

Posteriormente, paramédicos del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 trasladaron el cuerpo al hospital municipal de Villa Riva, donde médicos lo evaluaron y confirmaron que no presentaba signos vitales.

Ante lo ocurrido, las explicaciones del personal médico se basaron en que el tipo de movimiento estaba relacionado con "reacciones nerviosas o reflejos post mortem".