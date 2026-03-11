×
Corte eléctrico a las 3:00 a.m. en el AILA; operaciones continúan con normalidad

Actualmente se investigan las causas que provocaron el incidente

    Corte eléctrico a las 3:00 a.m. en el AILA; operaciones continúan con normalidad
    Fachada del Aeropuerto Internacional de Las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez (AILA). (FUENTE EXTERNA)

    Un corte eléctrico no programado se registró la madrugada de este miércoles en el Aeropuerto Internacional de Las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez (AILA), afectando a varias áreas del aeropuerto.

    La información fue confirmada por el vocero de la empresa administradora Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), Luis José López, quien explicó que la interrupción del servicio ocurrió alrededor de las 3:00 de la madrugada.

    Investigan la causa

    • Según indicó, el corte eléctrico duró menos de una hora y actualmente se investigan las causas que provocaron el incidente.

    López indicó que el personal técnico atendió el equipo que presentó el fallo, y que había afectado varios circuitos. Tras la intervención, el servicio fue restablecido y las operaciones continúan con normalidad.

