Corte eléctrico en el AILA provoca retrasos en tres vuelos; operaciones siguen con normalidad

Pasajeros en el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA) ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

Tres vuelos que salían durante la madrugada de este miércoles registraron demoras de entre 20 y 30 minutos debido a un corte eléctrico no programado en el Aeropuerto Internacional de Las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez (AILA).

Entre los vuelos afectados se encuentran JetBlue 1830 con destino a Boston, United 1742 con destino a Newark y Sky High 810 con destino a La Habana.

Durante el incidente, se apagaron temporalmente los circuitos que alimentan los counters de check-in, migración de salidas y la parte central del área de llegadas.

"La situación fue atendida de inmediato por el equipo técnico y solucionada en aproximadamente 50 minutos", afirmó Luis José López, vocero de la empresa administradora Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), quien añadió que la interrupción del servicio se produjo alrededor de las 3:00 de la madrugada.

Operaciones normales

López explicó que el corte se produjo en un transfer ubicado dentro de una subestación, y que los equipos técnicos se encuentran "validando su calibración para evitar que futuras fluctuaciones de voltaje" afecten nuevamente el sistema.

A pesar de la situación, la pista, plataforma de aviación, torre de control y sistemas críticos del aeropuerto no se vieron afectados, por lo que todas las operaciones continuaron con normalidad una vez restablecido el servicio eléctrico.