Fueron ocupadas en una vivienda réplicas de fusiles, de pistola y pertrechos durante un allanamiento realizado en la madrugada de este jueves en una vivienda del sector Don Pedro en Santiago.

La información fue dada a conocer por la Policía Nacional a través de una nota de prensa.

El operativo fue llevado a cabo por agentes de la Subdirección Regional Cibao Central de Inteligencia (DINTEL) de la Policía Nacional, en coordinación con miembros del equipo SWAT, la Policía Preventiva y representantes del Ministerio Público.

Conforme a la nota, la intervención fue ejecutada mediante la orden judicial No. 2026-AJ0018883, en contra del ciudadano Kendrick Adrián Carvajal Guzmán, de 41 años.

Detalles confirmados sobre los objetos incautados

De acuerdo al informe policial, durante la requisa realizada en la habitación principal de la residencia, las autoridades ocuparon tres réplicas de fusiles de perdigones, una réplica de pistola tipo Glock, también de perdigones, así como diversos pertrechos y accesorios de distintos tipos y colores utilizados para este tipo de armas.

La institución indicó que las armas ocupadas y los demás objetos fueron puestos bajo control de las autoridades para los fines correspondientes.

Las investigaciones continúan en curso a fin de esclarecer las circunstancias del caso y determinar el uso que se le daba a dichas armas y pertrechos, de acuerdo a informaciones de la Policía Nacional.