Armada inaugura un destacamento en La Ciénaga para reforzar la vigilancia del río Ozama

El Destacamento de La Ciénaga. ( FUENTE EXTERNA )

La Armada de la República Dominicana dejó inaugurado este jueves el Destacamento de La Ciénaga, una infraestructura destinada a reforzar la vigilancia y la seguridad en esa zona del Distrito Nacional, ubicada en el margen occidental del río Ozama.

La ceremonia estuvo encabezada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, junto al comandante general de la Armada, vicealmirante Juan B. Crisóstomo Martínez.

De acuerdo a una nota de prensa, el vicealmirante Crisóstomo Martínez explicó que la obra forma parte del proceso de modernización institucional que impulsa el Gobierno dominicano para fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas.

El oficial señaló que la Armada busca elevar su nivel de listeza operacional y mejorar su capacidad de respuesta en la vigilancia de espacios marítimos y fluviales.

Recorrido por instalaciones remozadas

Como parte de la actividad, las autoridades realizaron un recorrido por varias instalaciones de la Base Naval 27 de Febrero que fueron remozadas recientemente.

Conforme a la nota, entre las áreas intervenidas figuran las dependencias de la Dirección de Asuntos Internos y la Intendencia de Material Bélico. Los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas por la Dirección de Ingeniería de la Armada.

Según informó la institución, la inauguración del destacamento y el remozamiento de estas instalaciones forman parte de las acciones orientadas a fortalecer la estructura operativa de la Armada.

Mejoras en la vigilancia y defensa

Las autoridades indicaron que estas mejoras buscan apoyar las labores de vigilancia, defensa y protección de los espacios marítimos y fluviales del país.