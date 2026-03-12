Mirex coloca el Escudo Azul al monumento de Montesinos

La colocación del símbolo en el monumento de Montesinos, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 1990, es parte de una primera etapa que será ampliada más adelante con la señalización en otras edificaciones culturales del país. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) informó que colocaron este jueves el primer símbolo de protección cultural "Escudo Azul" al monumento urbano de la zona colonial Fray Antón de Montesinos, con el fin de preservarlo.

De acuerdo a una nota de prensa de la institución, el Escudo Azul es un emblema internacional creado en la Convención de La Haya de 1954, impulsada por la UNESCO para identificar las edificaciones como un bien patrimonial protegido en caso de conflicto armado, desastre natural o humano.

La colocación del símbolo en el monumento de Montesinos, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 1990, es parte de una primera etapa que será ampliada más adelante con la señalización en otras edificaciones culturales del país.

En los edificios que serán señalizados, el Mirex mencionó: la Catedral Metropolitana Primada de América, el Panteón de la Patria (antigua Iglesia de los Jesuitas) y Altar de la Patria, Puerta de la Misericordia. La Fortaleza de Santo Domingo, Alcázar de Colón o Palacio Virreinal de Diego Colón, Palacio Consistorial (primer ayuntamiento estable) y la Puerta del Conde.

Participación de autoridades y organismos en la ceremonia

En la nota, la Cancillería explicó que con esta acción el país reafirma su compromiso con la protección del patrimonio cultural y el fortalecimiento del respeto al Derecho Internacional Humanitario, contribuyendo a garantizar la preservación de su legado histórico para las futuras generaciones.