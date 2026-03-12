El defensor del pueblo de la República Dominicana, Pablo Ulloa, anunció este jueves la creación de una unidad especializada para atender los casos de personas desaparecidas en el país.

Ulloa explicó que la iniciativa surge, entre otros casos, a la desaparición de Roldanis Calderón en los Tablones de Manabao, en el municipio de Jarabacoa, provincia La Vega, así como de Brianna Genao, en la comunidad de Barrero, en Imbert, Puerto Plata.

Indicó que la entidad iniciará una investigación, en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con el objetivo de analizar la situación de las personas desaparecidas en el país.

Dijo que el objetivo de ese estudio es proponer soluciones estructurales para mejorar la respuesta de las autoridades.

Falta de interoperabilidad entre instituciones

Según Ulloa, uno de los principales problemas detectados es la falta de interoperabilidad entre instituciones que participan en la búsqueda de desaparecidos en el país, como la Policía Nacional, la Defensa Civil y los Cuerpos de Bomberos.

A su juicio, esa falla limita la capacidad de reacción ante estos casos.

El defensor del pueblo también señaló que muchos cuarteles policiales enfrentan limitaciones tecnológicas.

Explicó que en el país existen más de 700 destacamentos, de los cuales poco más de un centenar han sido remodelados o cuentan con mejores condiciones, lo que dificulta la implementación de un sistema que dé respuesta ante emergencias o desapariciones.

"La falta de un sistema tecnológico integrado limita las acciones para atender este tipo de situaciones", señaló.

Mejora en la capacidad de reacción

Expresó la necesidad de mejorar la capacidad de reacción de las instituciones en primera instancia.

Ulloa aseguró que el Defensor del Pueblo no desistirá en sus esfuerzos de fiscalización para garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes.