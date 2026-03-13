DEA designa nuevo agente especial interino en República Dominicana tras reapertura de oficina

El presidente de la Direccion Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante Jose M. Cabrera Ulloa, junto a la embajadora de EE. UU. en RD, Leah Francis Campos y el nuevo agregado interino de la DEA en República Dominicana, Richard Cernuda. ( FUENTE EXTERNA )

El agente especial Richard Cernuda fue presentado oficialmente este viernes como el nuevo agregado interino de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en República Dominicana, en un movimiento que marca el relanzamiento de la oficina de esa agencia en Santo Domingo tras su cierre en el mes de febrero por un escándalo de corrupción.

La presentación fue realizada por la embajadora de Estados Unidos en el país, Leah F. Campos, durante un encuentro con el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el vicealmirante José M. Cabrera Ulloa.

La escasa información disponible sobre el nuevo agente detalla que trabajó como supervisor de grupo en la División de Campo de la DEA en Miami.

Durante la reunión, la diplomática formalizó ante las autoridades dominicanas la designación de Cernuda como responsable interino de la Drug Enforcement Administration en el país.

Campos afirmó que la reapertura de la oficina de la DEA en Santo Domingo refleja el compromiso conjunto de Washington y Santo Domingo en la lucha contra el crimen organizado.

"La reapertura de la oficina de la DEA demuestra la solidez de nuestro compromiso mutuo con un hemisferio más seguro, próspero y estable. Juntos seguiremos defendiendo el Estado de derecho, protegiendo a nuestros ciudadanos y avanzando en nuestras prioridades compartidas", expresó la embajadora.

Nuevo liderazgo tras reapertura de la oficina

La designación de Cernuda ocurrió el día después de que la embajada estadounidense anunciara oficialmente la reapertura de la oficina de la DEA en Santo Domingo bajo un nuevo liderazgo, una medida que busca fortalecer la cooperación bilateral contra el narcotráfico, el narcoterrorismo y la corrupción.

Durante el encuentro también participó la consejera política adjunta de la embajada estadounidense, Nora S. Brito.

Cooperación antinarcóticos

El titular de la DNCD, Cabrera Ulloa, felicitó al nuevo agregado y destacó el nivel de cooperación entre República Dominicana y Estados Unidos en materia de seguridad.

"Seguiremos trabajando unidos y firmes contra el narcotráfico, la criminalidad organizada transnacional y sus delitos conexos para llevar más estabilidad a nuestros pueblos", afirmó.

Ambos países mantienen una estrecha colaboración en la lucha contra las redes criminales que operan en el Caribe y utilizan la región como punto de tránsito para el tráfico internacional de drogas.

Sobre el escándalo de corrupción

El pasado 12 de febrero, Campos informó el cierre de la oficina de la DEA en el país "hasta nuevo aviso", mediante un comunicado oficial en el que calificó la corrupción como "una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública", posición que la misión diplomática mantenía la semana pasada, según un respuesta a una solicitud de información de este medio.

La destitución de Cordero se conoció horas más tarde ese mismo día. Medios estadounidenses confirmaron, citando fuentes vinculadas al gobierno norteamericano, que Cordero había sido arrestado como parte de una investigación sobre el presunto abuso de un programa de visas estadounidense para informantes confidenciales.

La acusación sostiene que el dominicano Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas "fuentes confidenciales" de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.

Cada año, la DEA, el FBI y otras agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley patrocinan el ingreso a Estados Unidos de cientos de extranjeros que, de otro modo, podrían ser considerados inadmisibles debido a su asociación con actividades delictivas y quienes, con el tiempo, pueden convertirse en elegibles para obtener la residencia permanente.

La primera comparecencia de Cordero estaba programa para el 6 de marzo, pero la misma fue aplazada para el 6 de abril después de que la defensa solicitara una prórroga debido a la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.