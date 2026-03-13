Contrabando de yuca desde Haití amenaza con llevar a la quiebra a vendedores de Dajabón

Los comerciantes también manifestaron su desconcierto ante la situación, ya que, según la denuncia, estos cargamentos logran atravesar varios puestos de chequeo militar y policial sin ser detectados. ( FUENTE EXTERNA )

Vendedores de yuca de Dajabón denunciaron el viernes que el creciente contrabando de este producto desde Haití está golpeando duramente su economía, una situación que, según afirman, amenaza con llevarlos a la quiebra.

Representantes de la Asociación de Vendedores de Yuca aseguraron que cada día el mercado local se ve inundado por yuca que entra de manera irregular al país, lo que provoca una caída en los precios y reduce significativamente las ventas de los comerciantes y productores dominicanos.

Entre los denunciantes se encuentran Pedro Gonzalo Toribio (Quico), José Andújar Guancho Toribio y otros vendedores de la zona, quienes calificaron el contrabando como un flagelo silencioso que está destruyendo el sustento de decenas de familias que dependen de este cultivo y su comercialización.

Quico Toribio explicó que, aunque han recibido cierto apoyo de parte de algunas organizaciones, el problema continúa agravándose debido al constante flujo de yuca que entra ilegalmente por distintos puntos de la frontera.

Rutas de contrabando de yuca

Según relató, una de las rutas más utilizadas para introducir el producto al país es la que conecta Haití con el municipio de Restauración, desde donde, aseguran, llega una gran cantidad de yuca de contrabando al mercado local.

Los comerciantes también manifestaron su desconcierto ante la situación, ya que, según la denuncia, estos cargamentos logran atravesar varios puestos de chequeo militar y policial sin ser detectados, lo que aumenta la indignación entre quienes viven de este rubro.

"Nosotros trabajamos de manera legal, pagando nuestros impuestos y luchando cada día para sostener a nuestras familias, pero así no podemos competir", expresó uno de los vendedores.

Llamado a las autoridades

Los comerciantes hicieron un llamado urgente a las autoridades para que se refuercen los controles en la frontera y se detenga el contrabando que, según advierten, está empujando a los vendedores locales hacia una crisis económica sin precedentes.