Migración peligrosa: haitianos tratan de cruzar al país acostado sobre furgón

Fotografía difundida por las autoridades de haitianos indocumentados que fueron detenidos en la provincia San Juan. ( FUENTE EXTERNA )

Miembros del Ejército de República Dominicana (ERD), adscritos al Batallón de Infantería General Pedro Florentino, detuvieron a un camionero que transportaba a cinco nacionales haitianos en condición migratoria irregular durante un operativo realizado en el tramo carretero Las Matas de Farfán–Pedro Corto, en la provincia San Juan.

El detenido fue identificado como William Ney Matos Novas, quien se desplazaba a bordo de un camión marca Freightliner, placa L327777, con un furgón color azul.

Detalles del traslado

De acuerdo con el informe, de los cinco ciudadanos haitianos con estatus migratorio irregular, cuatro hombres, se encontraban encima del furgón del camión, mientras que una mujer viajaba oculta dentro de la cabina del vehículo.

El detenido, junto al vehículo y los extranjeros indocumentados, fue conducido bajo custodia militar a la Fortaleza General Pedro Florentino, en el municipio Las Matas de Farfán, para llevar a cabo los procesos correspondientes conforme a las leyes vigentes, según una nota de prensa.

Medidas migratorias y acciones gubernamentales

La República Dominicana deportó 67,940 haitianos indocumentados entre enero y febrero de este año, informó el pasado martes 10 de marzo la Dirección General de Migración (DGM).

Los extranjeros fueron deportados tras ser detenidos "en condición migratoria irregular" y "como resultado de los operativos en distintas provincias del país, con el apoyo de las fuerzas militares y policiales", señaló la institución en un comunicado.

La oficina de Migración advirtió de que "continuará fortaleciendo los controles migratorios en todo el territorio nacional, en cumplimiento de la normativa vigente y conforme a los procedimientos establecidos".

Al mismo tiempo, aseguró que garantiza "la protección de los derechos humanos de los detenidos y deportados hacia su país de origen".

Además, el Gobierno dominicano construye un muro o verja perimetral a lo largo de la frontera con Haití, con el objetivo de controlar el paso de migrantes, drogas y armas.