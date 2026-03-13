Empleados de DeKolor denuncian despidos y salarios pendientes; empresa responsabiliza deuda Intrant

Imagen de uno de los trabajos realizados por Dekolor. ( FUENTE EXTERNA )

Más de 400 empleados de la empresa DKolor habrían sido desvinculados de sus puestos sin notificación formal y aún no han recibido el pago de sus prestaciones laborales, según denuncian varios trabajadores de la compañía.

De acuerdo con testimonios ofrecidos por varios trabajadores a Diario Libre, la empresa comunicó la desvinculación a través de mensajes enviados por grupos de WhatsApp, en los que se les informó que debían dejar de asistir a sus labores.

Una de ellas es Mary Dolfy, quien aseguró haber trabajado durante tres años como técnica. Dijo que su último día de pago fue el 26 de febrero y que posteriormente recibió un mensaje en el que se indicaba que a partir del 28 de ese mismo mes comenzarían a contar 10 días laborables para entregar las prestaciones.

Según explicó, acudió al Ministerio de Trabajo para reportar la situación, donde le indicaron que podría buscar asesoría legal, aunque señaló que no recibió ningún documento ni información sobre el estatus del proceso por parte de la empresa.

Otros empleados consultados coincidieron en que la notificación del cese laboral se realizó sin carta de desahucio ni reuniones formales.

Ray Álvarez, quien indicó haber trabajado cuatro años y dos meses como licitador, aseguró que ninguno de los empleados ha recibido el pago de sus prestaciones.

"A ninguno nos han pagado las prestaciones. Legalmente no nos han dado un papel de desahucio ni nada. Solo enviaron un mensaje diciendo que desde el 28 contáramos 10 días laborables para las prestaciones", sostuvo.

En la misma situación se encuentra Kilssi Pérez, otra de las exempleadas, quien afirmó que "todo el personal de la central de Dekolor está en la misma situación. Hemos ido en grupos al Ministerio de Trabajo, pero nos dijeron que debíamos esperar porque la empresa todavía no había presentado algunos informes".

De su lado, Onil Jiménez, quien trabajaba como chofer de una unidad móvil, indicó que su último día de trabajo fue el 16 de febrero y que el pago final lo recibió el 26 de ese mes. "Ese mismo día nos notificaron que a partir del 28 contáramos 10 días laborables para resolver lo de las prestaciones, pero hasta ahora no hemos recibido nada", afirmó.

Los empleados indicaron que han intentado comunicarse con supervisores y responsables de recursos humanos, pero que estos también les han manifestado que no tienen información sobre el proceso.

Lo que dice la empresa

El abogado de la empresa, Marino Feliz, sostuvo que la situación se produce en medio de un supuesto conflicto por pagos pendientes relacionados con servicios prestados al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre.

Según explicó, a la empresa se le adeudan alrededor de 735 millones de pesos por servicios facturados, cuyos pagos, afirmó, estarían en manos de la fiduciaria del Fideicomiso de Movilidad y Transporte (Fimovit) y de la Fiduciaria Banreservas.

Feliz aseguró que la empresa contaba con esos recursos para cumplir con sus compromisos pendientes, tanto con empleados como con suplidores.

Asimismo, sostuvo que, a su juicio, los trabajadores no fueron desvinculados formalmente, sino que la empresa fue intimada mediante acto de alguacil a salir de las instalaciones del Intrant y a entregar los puntos de emisión de licencias en una fecha determinada.

Mientras que, Jochy Gómez, titular de la empresa Dekolor, afirmó que la paralización de las operaciones se produjo luego de que la empresa recibiera una comunicación en la que se le otorgaba un plazo de seis días para abandonar las instalaciones del Intrant y suspender el servicio de emisión de licencias de conducir.

Indicó que, durante ese proceso, se habría reconocido una deuda superior a los 700 millones de pesos a favor de la empresa y que se discutió la posibilidad de realizar una transferencia de aproximadamente 120 millones de pesos para cubrir compromisos inmediatos, incluidos pagos laborales.

"Cumplimos con el plazo para salir de las instalaciones, pero ese pago no se ejecutó", señaló. Gómez sostuvo además que la empresa dispone de documentación sobre esas conversaciones.

Intrant niega deuda

De su lado, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre afirmó que no tiene vinculación con la situación denunciada por los empleados.

"La situación corresponde a una relación laboral entre una empresa privada y sus trabajadores, por lo que cualquier tema relacionado con prestaciones o desvinculaciones debe ser gestionado directamente entre las partes involucradas, conforme a la legislación laboral vigente", indicó la institución a través de Suzan Castaño, directora de Comunicaciones del Intrant.

En cuanto a la supuesta deuda señalada por la empresa, el Intrant aseguró que la misma "no existe".

Sin embargo, en el portal de transparencia del Intrant, en el apartado de estado de cuentas a suplidores, aparece Dekolor con obligaciones registradas pendientes hasta enero, según la información disponible en ese sitio superan los 700 millones de pesos.

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