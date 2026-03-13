Ruta de guaguas de la avenida Luperón aumenta RD$5 al precio del pasaje

Guaguas de la ruta de la avenida Luperón ( DIARIO LIBRE/NEIL CRUZ )

La ruta de transporte de la avenida Gregorio Luperón en Santo Domingo ha experimentado un incremento de 5 pesos, pasando de 35 a 40 pesos.

El alza se aplica desde hace más de una semana, antes de que el Gobierno anunciara hoy incrementos de 5 pesos a la gasolina y al gasoil.

Las razones argumentadas por los choferes han sido el aumento de los precios del petróleo a raíz de la guerra en Medio Oriente y el hecho de que existen otras rutas que ya están cobrando 40 pesos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/13/whatsapp-image-2026-03-13-at-52728-pm-81091d75.jpeg Condición en la cual se encuentran las guaguas. (FUENTE EXTERNA)

Pasajeros se quejan

"Subieron el pasaje arbitrariamente sin ningún tipo de notificación", se quejó una pasajera que pidió no ser identificada.

"Cuando uno les pasaba los 35 pesos decían que faltaban 5 y ya -agregó-. Cuando les preguntamos la razón simplemente decían que esas son órdenes del control y que ellos deben acatar eso. Es injusto, mucha gente tiene su pasaje contado, y que te lo suban de un día para otro dificulta las cosas a la gente".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/13/whatsapp-image-2026-03-13-at-51140-pm-1-2cf3913b.jpeg Usuario a punto de abordar una de las guaguas. (DIARIO LIBRE/NEIL CRUZ)

Desde el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) se informó a Diario Libre que no han autorizado ningún aumento del pasaje en la ruta y se iniciará una investigación al respecto.

La Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana establece que el aumento del pasaje requiere la autorización previa del Intrant y que un aumento unilateral es ilegal y conlleva sanciones.