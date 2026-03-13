Mirex saluda libertad condicional de piloto dominicano detenido en Guinea

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) saludó la decisión de las autoridades judiciales de Guinea de otorgar libertad condicional este viernes al piloto domínico-estadounidense Fabio Nicolás Espinal Núñez y a su colega estadounidense Bradley Scott Schlenke, quienes permanecían detenidos en Conakri desde el 28 de diciembre de 2025.

Espinal Núñez, de 33 años y residente en Nueva Jersey, y Schlenke, de 63 años y residente en Chicago, fueron arrestados en la capital guineana tras ser acusados de violar el espacio aéreo de ese país.

En un comunicado de prensa, el Mirex indicó que, desde el momento de la detención, mantuvo contacto con el piloto dominicano, sus familiares, especialmente su padre, y con sus abogados en Guinea y en la República Dominicana.

La institución agregó que realizó gestiones diplomáticas a través de varias embajadas dominicanas para ofrecer asistencia consular, velar por el respeto al debido proceso y la protección de sus derechos fundamentales.

Confirmación de la liberación

La liberación fue dada a conocer por la Asociación Nacional de Pilotos (ANP), que informó este viernes que Espinal Núñez fue puesto en libertad bajo fianza.

"Con gran alegría informamos que nuestro colega y miembro de la Asociación Nacional de Pilotos (ANP), el piloto Fabio Espinal, ha sido puesto en libertad bajo fianza tras permanecer detenido en Guinea desde el año pasado", expresó la entidad.

De acuerdo con la información compartida por la asociación en sus redes sociales, el piloto se encuentra estable, en proceso de recuperación y con "su integridad garantizada".

Detalles del apresamiento

Según las informaciones, Núñez Espinal y Schlenke transportaban en un vuelo privado a una familia brasileña de cinco personas, incluidos dos niños, desde Surinam hacia Dubái, a bordo de un Gulfstream GIV.

Durante el trayecto realizaron una parada en el Aeropuerto Internacional Ahmed Sékou Touré, en Conakry, donde fueron arrestados pese a que, según los reportes, mantuvieron comunicación con los controladores aéreos durante todo el vuelo.

COMUNICADO:



MIREX saluda la puesta en libertad condicional del piloto dominicano que estuvo en prisión en Guinea



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