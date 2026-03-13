Noticias que fueron tendencia esta semana

Proyectos de infraestructura, decisiones económicas, cambios en servicios públicos y el desempeño de la selección dominicana de béisbol formaron parte de los temas que más atención generaron en el panorama informativo reciente. Estas historias dominaron el flujo noticioso de los últimos días y reflejan los asuntos que marcaron el interés informativo, combinando política pública, economía, energía y deporte en la conversación nacional.

Gobierno lanza auditoría nacional de permisos para enfrentar el comercio ilícito

Una de las informaciones económicas que despertó mayor interés fue el anuncio de una auditoría nacional de permisos y licencias comerciales, iniciativa presentada por el Gobierno dominicano como parte de una estrategia para combatir el comercio ilícito.

La medida fue discutida en la Mesa de Coordinación contra el Comercio Ilícito, espacio en el que participan diversas instituciones estatales junto a representantes del sector empresarial con el objetivo de fortalecer la supervisión de las actividades comerciales.

El plan contempla auditorías operativas y revisión de permisos en todo el país, además de nuevas métricas de trazabilidad y un reforzamiento del control fiscal para detectar irregularidades en la comercialización de mercancías.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, explicó que el comercio ilegal no solo afecta la recaudación del Estado, sino también la competitividad de la economía y las condiciones de competencia entre empresas formales.

Las autoridades señalaron que la iniciativa busca garantizar que las operaciones comerciales se desarrollen dentro del marco legal, al tiempo que se protege a los consumidores y se promueve un entorno de mercado más equilibrado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/08/alex-rodriguez-resalta-gestion-en-el-aeropuerto-de-playa-grande-97a24541.jpeg Momento en el que el ministro de Turismo, David Collado, Luis Abinader y Alex Rodríguez participan en el primer palazo para iniciar el aeropuerto. (ANEUDY TAVAREZ)

Nuevo aeropuerto impulsará desarrollo turístico en Cabrera con Alex Rodríguez entre sus inversionistas

El proyecto de un aeropuerto internacional en Playa Grande captó gran atención por su potencial impacto en el turismo y la inversión en la región nordeste del país.

La iniciativa forma parte del desarrollo del complejo turístico Playa Grande Golf & Ocean Club, ubicado en Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez, y contará con la participación de inversionistas internacionales.

Entre los participantes figura el exjugador de Grandes Ligas Alex Rodríguez, quien destacó que la obra contribuirá a posicionar la zona como uno de los destinos turísticos más exclusivos del Caribe.

El proyecto contempla una inversión superior a los 1,000 millones de dólares e incluye desarrollos inmobiliarios y villas turísticas dentro del complejo.

Las autoridades sostienen que la infraestructura aeroportuaria permitirá mejorar la conectividad aérea de la región y atraer nuevas inversiones vinculadas al turismo y al sector inmobiliario.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/13/ciudadanos-acudieron-a-renovar-la-licencia-de-conducir-9e0bdfa6.jpg Ciudadanos acuden a renovar la licencia de conducir. (NEAL CRUZ)

Proceso para obtener la nueva licencia comienza a normalizarse

Otra información que generó amplio interés fue la evolución del proceso para obtener la nueva licencia de conducir en el país.

Durante los primeros días de implementación se registraron largas filas y confusión entre los usuarios, principalmente por la transición hacia el nuevo sistema de emisión.

Con el paso de los días, las autoridades informaron que la situación comenzó a normalizarse gracias a ajustes en los procedimientos y mejoras en la organización del servicio.

El nuevo documento incorpora estándares internacionales de seguridad y mejoras tecnológicas destinadas a fortalecer la identificación y el control del tránsito.

La reducción de la congestión en los centros de atención fue recibida con alivio por parte de los ciudadanos que acudieron a realizar el trámite en distintas provincias.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/23/blackout-evacuan-estaciones-del-metro-tras-apagon-ff43cb20.jpeg Usuarios evacúan la estación Los Taínos del Metro de Santo Domingo tras la interrupción del servicio por el apagón del 23 de febrero. (FÉLIX LEÓN)

Informe explica las causas del apagón general del 23 de febrero

El análisis técnico sobre el apagón general ocurrido el 23 de febrero también concentró gran atención informativa.

La interrupción del servicio eléctrico afectó amplias zonas del país y generó cuestionamientos sobre la estabilidad del sistema energético nacional.

Posteriormente, las autoridades del sector explicaron que el evento estuvo relacionado con una serie de fallas técnicas que provocaron la salida de varias plantas de generación.

La investigación examinó los eventos que desencadenaron el colapso temporal del suministro y el impacto que tuvo en la red eléctrica nacional.

Los hallazgos permitieron reconstruir la secuencia de hechos que llevó al apagón y las acciones adoptadas para evitar que una situación similar vuelva a producirse.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/12/la-euforia-se-apodera-del-clubhouse-en-el-clasico-mundial-del-beisbol-6127aecd.jpg La selección de República Dominicana celebra su triunfo ante Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 entre Venezuela y República Dominicana en el estadio de béisbol LoanDepot Park en Miami, Florida, el 11 de marzo. (DIARIO LIBRE)

República Dominicana se impone a Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol

En el ámbito deportivo, el enfrentamiento entre República Dominicana y Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol generó gran seguimiento entre los aficionados y también entre los dominicanos de varias generaciones que se sumaron al entusiasmo con el que se ha apoyado al equipo y grandes estrellas en los equipos de Estados Unidos.

El conjunto dominicano logró imponerse en un partido que mantuvo la atención de los seguidores del torneo internacional hasta el último "out".

El encuentro estuvo marcado por el desempeño ofensivo de los jugadores dominicanos, quienes aprovecharon las oportunidades para tomar ventaja en el marcador.

El resultado permitió al equipo consolidar su posición dentro de la competencia y mantener vivas sus aspiraciones en el campeonato.

El triunfo fue recibido con júbilo es escenarios poco usuales, como el Malecón de Santo Domingo, y en otros que muestran en pantallas con regularidad juegos relevantes, como los colmadones y restaurantes.

Las redes sociales han acaparado gran parte de las reacciones, con cuentas de jugadores y de medios de comunicación. Las de Diario Libre evidencian la motivación con que se manifiestan los seguidores del torneo mundial, al reproducir contenidos.