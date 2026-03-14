Apresan tres hombres vinculados a la muerte de una mujer y herir a cinco en Sabana Perdida. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó en la tarde de este sábado que fueron apresados tres hombres señalados como presuntos participantes en la muerte de una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido el pasado 9 de marzo en el sector La Vieja Barquita, Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte.

De acuerdo con informaciones de la institución, a través de una nota de prensa, los detenidos fueron identificados como Josué Soto Brito, de 24 años; Samil Yancel Ramírez Familia (a) "Samil", de 22, y Junior Sánchez de la Cruz, de 21.

La Policía indicó que los imputados fueron arrestados por miembros de la División de Investigaciones de Delitos Contra la Persona (Homicidios) en cumplimiento de la orden de arresto No. RAJ-2026-03103.

Detalles del incidente

Según el parte policial, los detenidos, Josué Soto Brito, Samil Yancel Ramírez Familia y Junior Sánchez de la Cruz (a) El Gordo en compañía del nombrado Gregori Eduardo De La Cruz Fleming (a) 30, Miguelito y Enyel y/o Angel.

Estos últimos cuatro (prófugos), utilizaron el carro azul marca Hyundai Accent, año 2016, placa A946232, y el vehículo marca Daihatsu modelo Hijet cerrado color gris placa I127189 para cometer el hecho.

La institución del orden explicó que el hecho ocurrió en la calle Ozama esquina Valera, en el área conocida como Villar Casa VIP, donde falleció Carmen Félix Franco, de 28 años, a causa de herida de proyectil de arma de fuego con entrada y salida en el ojo derecho, según certificó la médico forense actuante

Heridos en el tiroteo

Conforme la nota, en el mismo incidente resultaron heridos cuatro hombres y una mujer, quienes reciben atenciones médicas tras presentar diversas heridas de arma de fuego.