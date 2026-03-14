La madre de Brianna Genao mantiene vivo en redes sociales el reclamo por la desaparición de su hija

Brianna Genao desapareció la tarde del 31 de diciembre de 2025 en la comunidad de Barrero, en el municipio de Imbert, provincia Puerto Plata. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

Yéssica González continúa clamando por respuestas sobre el paradero de su hija Brianna Genao, de tres años de edad, desaparecida desde el 31 de diciembre de 2025.

En una reciente publicación en su cuenta de Instagram, González expresó el profundo dolor que atraviesa desde que su hija desapareció.

"Dios, te suplico por una respuesta. Ya no aguanto esta angustia de no saber nada de mi niña. Cada día que pasa se siente más pesado y mi corazón duele al no tener noticias de ella", escribió la madre.

El mensaje fue acompañado de etiquetas como #TodosSomosBrianna, #PorBrianna y #QueLaBúsquedaNoPare, utilizadas para mantener visible el caso en las redes sociales.

La publicación también incluyó un video en el que aparece la menor.

Contexto de la desaparición

Brianna Genao desapareció la tarde del 31 de diciembre de 2025, mientras pasaba las vacaciones de diciembre con su abuela materna en la comunidad de Barrero, en el municipio de Imbert, provincia Puerto Plata.

Desde entonces, familiares y allegados mantienen el llamado a las autoridades y a la población para que continúen los esfuerzos de búsqueda y se pueda dar con el paradero de la niña.