Residentes de Hatillo Palma reaccionan sorprendidos por muerte de empresario español

Residentes en el distrito municipal de Hatillo Palma, en la provincia Montecristi, manifestaron sorpresa tras conocerse la acusación del Ministerio Público que vinculan a una mujer y a otras cinco personas de esa localidad al asesinato del empresario español Antonio Jiménez López, de 78 años.

Entre los imputados figura Patria Eridania Gómez Jiménez, pareja del extranjero, quien según el expediente habría coordinado el crimen.

También están procesados Leonardo Cruz, Ángel Simeón Ramírez, Lorenzo Osoria López, Julio César López y Jesús Ramiro Fernández.

La noticia ha causado asombro entre los habitantes de la zona

"Eso nos tomó por sorpresa a todos aquí en Hatillo Palma. Nosotros que los conocemos entendemos que serían incapaces de hacer las cosas que se han dicho", comentó Eduardo Almonte.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/14/whatsapp-image-2026-03-14-at-20224-pm-9ae531fb.jpeg Eduardo Almonte. (DIARIO LIBRE/CESAR JIMÉNEZ)

Por su parte, Janiris Pérez expresó que en los más de 15 años que tiene conociendo a Ángel Simeón Ramírez nunca lo ha visto involucrado en hechos delictivos. Lo describió como un hombre trabajador y dedicado a su familia, por lo que el caso ha causado un fuerte impacto entre los vecinos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/14/whatsapp-image-2026-03-14-at-20224-pm-1-e646c4eb.jpeg Janiris Pérez (DIARIO LIBRE/CESAR JIMÉNEZ)

Otro comunitario, identificado como Víctor Rafael Cruz, dijo estar impactado tras enterarse del caso.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/14/whatsapp-image-2026-03-14-at-20223-pm-0e161c52.jpeg Víctor Rafael Cruz (DIARIO LIBRE/CESAR JIMÉNEZ)

El hombre, de unos 65 años, explicó que conoce a cada uno de los involucrados y a sus familiares, a quienes definió como personas honestas y de buen corazón.

"En Hatillo Palma la mayoría nos conocemos y nunca pensamos que algo así pudiera ocurrir", señaló.

Un lugareño que pidió reserva de su identidad también manifestó su sorpresa.

"Aquí no se puede decir nada malo de esos muchachos, porque son gente trabajadora que nunca se han visto involucrados en problemas", afirmó.

Los lugareños esperan que las autoridades esclarezcan el caso y que la verdad salga a relucir.

Sobre el caso

El empresario Antonio Jiménez López fue encontrado muerto el sábado 20 de septiembre de 2025 dentro de un vehículo marca Bestune, modelo T55 Enjoy, color negro, placa G746390, año 2024.

El hallazgo ocurrió en la localidad de Palo Damajagua, perteneciente al distrito municipal de Maizal, en la provincia de Valverde.

El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades avanzan en el proceso judicial contra los acusados.