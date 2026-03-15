Empresario español asesinado en Valverde sabía que lo iban a matar y se lo dijo a sus más cercanos

Rueda de prensa de la Policía Nacional, donde presentaron los detalles del asesinato. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

El empresario español Antonio Jiménez López, asesinado en Valverde, sospechaba que su vida corría peligro antes del último viaje que haría a la República Dominicana en 2025.

El sevillano "temía tanto por su vida" que dejó todos los pendientes "bien atados" antes de embarcarse al país, que sería su último destino, de acuerdo a informaciones divulgada por el periódico español El País.

Antonio Jiménez fue hallado sin vida el pasado 20 de septiembre del año 2025, en la carretera La Trujillista, de la localidad de Damajagua, en el distrito municipal de El Maizal, en la provincia de Valverde.

Fue encontrado con un disparo en la cabeza en el interior de una yipeta negra, marca Bestune, modelo T55 Enjoy, placa G746390, año 2024.

Pese a que las autoridades dominicanas señalan que Antonio murió a los 78 años, los medios españoles indican que tenía 59 años.

Por su muerte permanecen detenidos Patria Eridania Gómez Jiménez, esposa del occiso señalada como autora intelectual del crimen, Leonardo Cruz, Ángel Simeón Ramírez, Lorenzo Osoria López, Julio César López y Jesús Ramiro Fernández.

Guerra avisada "sí" mata soldado

De acuerdo a informaciones publicadas por el medio español, antes de viajar a República Dominicana, Jiménez López "envió a su entorno audios en los que manifestaba ese miedo y documentación sobre los trámites económicos que iba a realizar en el viaje".

A una semana de la muerte de Antonio, el fiscal titular de Valverde, Víctor Manuel Mejía, informó que las indagatorias iniciales apuntaban a que la causa de muerte podría haber sido un suicidio, aunque aseguró que se profundizaba la investigación para descartar cualquier intervención de terceros.

El País reveló en la tarde del sábado que personas del entorno del occiso acudieron a la comisaría de Cádiz en el mismo mes de su muerte, con evidencias que aportaron a una nueva hipótesis de la causa de muerte, con las que se abrió una vía de colaboración entre la Policía Judicial de Cádiz y la Policía Nacional en el país.

Operación Plantel

Entre las pruebas que fueron entregadas a las autoridades gaditanas, se suministraron los audios en los que de forma verbalizada, el propio empresario expresaba la preocupación por su seguridad y el posible riesgo de su vida.

La "gravedad" de las informaciones aportadas dio lugar a la apertura de la denominada "Operación Plantel", a través de la cual la policía de Cádiz contactó a las autoridades dominicanas para indagar las causas de la muerte del empresario.

La investigación es coordinada entre ambos países a través del Agregado de Interior de España en República Dominicana, organismo que desempeñó "un papel fundamental" en la coordinación policial y en el intercambio de información junto con la Embajada de España, conforme al periódico La Vanguardia de España.

Con las pruebas apuntadas en vida por Antonio y las diligencias desarrolladas por la Dirección Central de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional dominicana, en coordinación con el Ministerio Público, que incluyeron el análisis de cámaras de videovigilancia, entrevistas a testigos, operativos de búsqueda y diversos registros, se reconstruyeron "los últimos movimientos de la víctima".

Por el asesinato del empresario permanecen detenidos:

Patria Eridania Gómez Jiménez, esposa del occiso señalada como autora intelectual del crimen

Leonardo Cruz

Ángel Simeón Ramírez

Lorenzo Osoria López

Julio César López

Jesús Ramiro Fernández

Ayer, viernes, un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Valverde aplazó para el jueves 19 de marzo, a partir de las 9:00 de la mañana, la audiencia de conocimiento de medida de coerción contra los seis imputados.

Qué apunta la hipótesis

De acuerdo a las investigaciones, se trató de un asesinato premeditado orquestado por su esposa, quien supuestamente actuó como autora intelectual del suceso y coordinadora de un plan en el que recurrió a varias personas de su entorno más cercano que, a su vez, actuaron como intermediarios para localizar a quienes ejecutaron el asesinato.

El parte policial señala, que uno de los implicados aportó parte del dinero acordado para cometer el crimen y se comprometió a dar el resto cuando se consumase el homicidio.

Un intermediario reclutó al autor material, un hombre que contaba con la confianza del fallecido, por lo que el empresario no sospechó "cuando el sicario se subió con él en su vehículo, lo llevó engañado hasta un paraje despoblado en Damajagua, donde le disparó mortalmente en la cabeza".