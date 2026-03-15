Zarpó hoy desde el puerto Punta Torrecilla el buque Juan Sebastián de Elcano, de la armada de España, que se dirige a México como parte del recorrido que realiza por varios lugares del mundo.

El buque escuela permaneció en muerto 10 días como parte de los ejercicios de formación militar de la Armada de España.

La embarcación con 73 guardiamarinas a bordo esta vez trajo consigo a los miembros de la promoción 428 que reciben capacitación militar y de navegación durante el recorrido por diversos países. Los estudiantes

Hace 10 meses el buque estuvo en el país con la princesa Leonor de Borbón, primogénita del rey Felipe VI de España.

Una embarcación visitada

Durante su estadía en el país la embarcación recibió a miles de visitantes que acudieron a diario a conocer ese medio de transporte que tiene una historia cercana a los 100 de formación militar.

Desde hace años que el buque atraca en puertos para compartir conocimiento y cultura entre los tripulantes y la armada y la sociedad dominicana como parte del intercambio cultural entre España y la República, tierra donde se fundó la primera ciudad del nuevo mundo.