Pro Consumidor y CECCOM refuerzan controles para prevenir bebidas adulteradas

El director general del CECCOM, general de brigada del Ejército, Orlando Jerez Espaillat, y director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, s eunen contra las bebeidas adulteradas. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM) anunciaron la ejecución de un amplio operativo nacional de inspección y vigilancia en establecimientos comerciales, con el objetivo de prevenir la comercialización de bebidas alcohólicas adulteradas y otros productos en condiciones irregulares durante el asueto de la Semana Santa 2026.

El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, y el director general del CECCOM, general de brigada del Ejército, Orlando Jerez Espaillat, informaron que esta jornada forma parte de un plan conjunto de prevención y control que busca proteger la salud de los ciudadanos y garantizar el cumplimiento de las normas que regulan el comercio de mercancías en el país.

Ambos funcionarios explicaron que el operativo contempla la movilización de brigadas mixtas de inspección que estarán realizando recorridos en colmados, supermercados, liquor stores y otros puntos de expendio de bebidas alcohólicas, donde se verificará la procedencia de los productos, su correcto etiquetado, registros sanitarios, condiciones de almacenamiento y fechas de vencimiento.

Indicaron que estas acciones se intensifican durante períodos de alto flujo de consumidores y desplazamiento de personas, como ocurre en Semana Santa, cuando se incrementa significativamente la compra y consumo de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional.

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Coordinación interinstitucional para la prevención

De su lado, el general Jerez Espaillat destacó la importancia de la coordinación interinstitucional para reforzar los controles para prevenir bebidas adulteradas durante la Semana Mayor.

En tanto, Alcántara dijo que, en este plan conjunto de inspección, Pro Consumidor pondrá a disposición su cuerpo de inspectores, buenas prácticas y los analistas de publicidad en precios.

Ambos funcionarios coincidieron en que la unión de esfuerzos multiplica la efectividad de las acciones, y en ese sentido el general Jerez Espaillat enfatizó que "individualmente somos muy buenos, pero juntos podemos ser más fuertes y lograr una efectividad mucho mayor."

Jornadas de orientación y recomendaciones

Además de las inspecciones, las instituciones desarrollarán jornadas de orientación dirigidas tanto a comerciantes como a consumidores, con el propósito de promover prácticas comerciales responsables y educar a la población sobre cómo identificar bebidas adulteradas o de origen dudoso.