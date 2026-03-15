Comunitarios solicitan a Abinader construcción de carretera en San José de las Matas

Comunitarios solicitan al presidente Luis Abinader construcción de la carretera Manacla-Diferencia en San José de las Matas. ( FUENTE EXTERNA )

Comunitarios de El Naranjito, Los Ramones, Manacla y Diferencia solicitaron al presidente de la República, Luis Abinader, la construcción y asfaltado de la carretera que comunica el distrito municipal El Rubio de San José de las Matas, con estas localidades, una vía de aproximadamente 15 kilómetros que facilitaría el transporte de productos agrícolas como café, guineos y yuca, entre otros rubros.

Los residentes, agrupados en el Comité Pro Desarrollo de las Comunidades de la Sierra, informaron que la obra impactaría a unas 13 comunidades de la zona montañosa de San José de las Matas.

Señalaron que la construcción de la carretera permitiría mejorar la movilidad de los habitantes y el traslado de la producción agrícola hacia los mercados.

Indicaron además que la vía facilitaría el acceso a servicios de salud y educación para los residentes de estas comunidades.

Te puede interesar Exigen reanudar los trabajos de construcción de carretera de Santiago

También señalaron que la zona cuenta con ríos y con un monumento histórico en memoria de Manolo Tavárez Justo y sus compañeros del Movimiento 14 de Junio, lo que forma parte del patrimonio histórico y turístico del área.

Solicitudes de mejoras en salud

Durante el encuentro comunitario, el presidente del comité, Javier Checo, expresó que las comunidades han enfrentado por años dificultades por el estado de la carretera.

Por su parte, Lupo Díaz, vicepresidente de la organización comunitaria, planteó la necesidad de fortalecer los servicios de salud que se ofrecen en el centro de atención de Manacla, el cual atiende a residentes de las comunidades cercanas.

Indicó que solicitaron la asignación de personal médico permanente y la incorporación de servicios de sonografía y rayos X, así como el abastecimiento de medicamentos en la botica del centro.

Encuentro comunitario

La reunión se realizó en el club de la comunidad Manacla, con la participación de comunitarios de secciones como Rancho de la Cana, Cabirmal, Mata de Palma, Monte Llano, Los Arroyos y El Gallo, entre otras localidades.

Durante la actividad, la niña Dajatni Arias, de siete años, envió un mensaje dirigido al presidente de la República en el que solicitó el arreglo de la carretera para facilitar el traslado de los estudiantes a sus centros educativos y el transporte de los productos agrícolas de sus familias.

Al encuentro asistieron funcionarios y representantes de la sociedad.