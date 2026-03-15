Reunión entre autoridades de RD y embajadores de EE. UU. y Haití genera inquietud en la frontera

La reunión embajadora Estados Unidos y Haití en Dajabón genera inquietud en la frontera dominico-haitiana. ( ARCHIVO )

Los habitantes de la provincia fronteriza de Dajabón amanecerán este lunes bajo un ambiente de tensión, curiosidad y especulación ante la realización de una reunión de alto nivel entre representantes de Haití, Estados Unidos y autoridades de la República Dominicana, que será realizada en los salones de villas Codevi.

La reunión ha creado asombro, al cual también participarán representantes internacionales, cuyo contenido se mantiene en absoluto hermetismo.

El encuentro, que se espera inicie a tempranas horas de la mañana se prolongará hasta la tarde, y reunirá a el canciller dominicano, Roberto Álvarez, junto a los embajadores de Estados Unidos, Haití y República Dominicana.

También participarán representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana y del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, lo que confirma la importancia del encuentro.

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Reacciones y preocupaciones de la comunidad fronteriza

Sin embargo, ninguna autoridad ha explicado públicamente el motivo de la reunión, lo que ha provocado una ola de comentarios en diferentes sectores de esta provincia fronteriza.

Comerciantes, líderes comunitarios y ciudadanos expresan preocupación por el carácter reservado del encuentro, especialmente en una zona donde cualquier decisión binacional puede impactar directamente el comercio, la seguridad y la vida cotidiana de miles de familias.

"Cuando se reúnen autoridades de varios países en la frontera y nadie explica por qué, es normal que la gente se preocupe", comentó un comerciante del mercado fronterizo.

Dajabón, históricamente escenario de importantes decisiones vinculadas al comercio y la dinámica migratoria entre ambos países, vuelve a colocarse en el centro de la atención nacional.

Mientras tanto, el silencio oficial mantiene en vilo a una población que espera conocer qué temas realmente se discutirán en este encuentro a puertas cerradas, y si de él surgirán decisiones que puedan influir en el futuro inmediato de la frontera dominico-haitiana.