El despliegue de los primeros batallones de la fuerza multinacional destinada a enfrentar a las pandillas en Haití comenzará a partir del 1 de abril, recordaron las autoridades dominicanas tras una reunión celebrada este lunes en la provincia fronteriza de Dajabón con representantes diplomáticos de Estados Unidos.

De acuerdo con el canciller Roberto Álvarez, uno de los primeros batallones que participará en la operación estará integrado por tropas provenientes de Chad, país africano cuyos soldados actualmente reciben entrenamiento en Estados Unidos antes de su despliegue.

El funcionario reiteró que la operación responde a la resolución aprobada el 30 de septiembre del año pasado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que transformó la misión de apoyo a la Policía Nacional Haitiana en una operación enfocada en la supresión de pandillas.

"Todo ese proceso vino en la última resolución que se aprobó el 30 de septiembre del año pasado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la cual transformó la misión multinacional de apoyo a la Policía Nacional Haitiana en una fuerza de supresión de pandillas. Esa nueva fuerza de supresión de pandillas, muy importante para lograr pacificar a Haití, va a comenzar a desplegarse ahora a partir del primero de abril", dijo el canciller.

El encuentro tuvo como objetivo principal conocer detalles sobre el despliegue de una fuerza multinacional destinada a enfrentar a las violentas pandillas que mantienen sumido a Haití en una profunda crisis de seguridad.

Las autoridades informaron que el primer contingente comenzará a llegar en abril y que la misión internacional alcanzará unos 5,500 efectivos para octubre de este año.

Reunión sin autoridades haitianas

De acuerdo con las autoridades, en el encuentro no participaron funcionarios haitianos, debido a la compleja situación política que atraviesa ese país y a la falta de interlocutores claros dentro del gobierno haitiano.

En la reunión estuvieron presentes representantes de la embajada de Estados Unidos en Haití y en la República Dominicana, así como autoridades dominicanas vinculadas a la seguridad fronteriza, entre ellos el jefe del Ejército dominicano.

Durante el encuentro también se discutió la transición de las fuerzas internacionales que ya operan en Haití, incluido el proceso de retiro de tropas kenianas que participan en la misión actual.

Impacto en la frontera y el comercio

Otro de los puntos centrales del encuentro fue el impacto que este despliegue podría tener en la frontera dominicana.

Las autoridades expresaron su esperanza de que la llegada de la fuerza internacional contribuya a estabilizar la situación en Haití, lo que permitiría mejorar el orden en los pasos fronterizos y regularizar el comercio entre ambos países.

Actualmente, la ausencia de una autoridad clara en Haití ha dificultado la coordinación bilateral, lo que genera incertidumbre para comerciantes, transportistas y comunidades que dependen del intercambio comercial.

Sin embargo, los funcionarios manifestaron confianza en que la presencia de la misión internacional ayude a restablecer el orden y facilite la normalización de las actividades en la frontera.

Frontera bajo vigilancia

Durante la reunión también se abordaron otros temas vinculados a la seguridad, entre ellos la lucha contra el contrabando y el reforzamiento de la vigilancia fronteriza, aunque estos asuntos fueron considerados secundarios frente al tema principal: la llegada de la fuerza internacional.

Para las autoridades dominicanas, el despliegue militar en Haití representa un paso clave para evitar que la crisis continúe desbordándose hacia la frontera, una preocupación que mantiene en alerta permanente a las comunidades fronterizas.

Mientras tanto, en Dajabón —uno de los puntos más sensibles de la línea limítrofe— la expectativa crece ante lo que podría convertirse en uno de los movimientos internacionales más importantes en la región en los últimos años.