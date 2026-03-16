Abinader designa edificio Indotel con el nombre del periodista Orlando Martínez Howley

El presidente Luis Abinader designó el edificio de la sede central del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) con el nombre del fallecido periodista Orlando Martínez Howley.

La decisión del Poder Ejecutivo fue tomada mediante el decreto 160-26, dado a conocer en la tarde de este lunes. El edificio corporativo de la institución está ubicado en la avenida 27 de Febrero núm. 323, entre las avenidas Winston Churchill y Fernando A. Defilló.

Periodista Orlando Martínez Howley

Orlando Martínez Howley fue un reconocido periodista dominicano asesinado el 17 de marzo en el año 1975.

Desde su influyente columna "Microscopio", ejerció un periodismo valiente, guiado por principios éticos y por una profunda vocación de servicio al país, como destaca el documento ejecutivo.

A través de esta distinción, el Gobierno dominicano reconoce la trayectoria profesional, el legado y los aportes de Orlando Martínez, las huellas que dejó en el ámbito de la comunicación social y a los principios que defendió, los cuales impulsan el progreso y fortalecen las telecomunicaciones y los medios informativos nacionales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/16/orlando-martinez-d4cc8243.jpg Orlando Martínez Howley. (FUENTE EXTERNA)