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Orlando Martínez Howley
Orlando Martínez Howley

Abinader designa edificio Indotel con el nombre del periodista Orlando Martínez Howley

La decisión se formalizó mediante el decreto 160-26, destacando la trayectoria de Orlando Martínez Howley y su impacto en la comunicación social en el país

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    Abinader designa edificio Indotel con el nombre del periodista Orlando Martínez Howley
    Nuevo edificio de Indotel. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente Luis Abinader designó el edificio de la sede central del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) con el nombre del fallecido periodista Orlando Martínez Howley.

    • La decisión del Poder Ejecutivo fue tomada mediante el decreto 160-26, dado a conocer en la tarde de este lunes. El edificio corporativo de la institución está ubicado en la avenida 27 de Febrero núm. 323, entre las avenidas Winston Churchill y Fernando A. Defilló.

    Periodista Orlando Martínez Howley

    Orlando Martínez Howley fue un reconocido periodista dominicano asesinado el 17 de marzo en el año 1975.

    Desde su influyente columna "Microscopio", ejerció un periodismo valiente, guiado por principios éticos y por una profunda vocación de servicio al país, como destaca el documento ejecutivo.

    A través de esta distinción, el Gobierno dominicano reconoce la trayectoria profesional, el legado y los aportes de Orlando Martínez, las huellas que dejó en el ámbito de la comunicación social y a los principios que defendió, los cuales impulsan el progreso y fortalecen las telecomunicaciones y los medios informativos nacionales.

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    Infografía
    Orlando Martínez Howley. (FUENTE EXTERNA)
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    Fuente externa 
    Fuente externa (PÁGINA 1 DELDECRETO 160-26.)
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    Fuente externa
    Fuente externa (PÁGINA D DEL DECRETO 160-26.)
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