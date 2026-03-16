Embajadora de EE. UU., Leah Campos, visita el parque industrial Codevi en Dajabón

La embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah F. Campos, tercera de izquierda a derecha. ( FUENTE EXTERNA )

La embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah F. Campos, realizó este lunes una visita al parque industrial Codevi, en la provincia Dajabón, donde conoció de cerca el impacto de este proyecto en el desarrollo de la zona fronteriza entre República Dominicana y Haití.

Durante el recorrido por las instalaciones del campus Codevi, la diplomática estuvo acompañada por el encargado de Negocios de los Estados Unidos en Haití, Henry T. Wooster; Barbara Feinstein, subsecretaria adjunta para el Caribe, y Viviana Bovo, asesora principal de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

En la visita, la delegación observó el funcionamiento del complejo industrial y los beneficios que genera para la región noroeste de ambos países, particularmente en la creación de empleos y el impulso al desarrollo económico en comunidades fronterizas, refiere una nota de prensa de la legación diplomática.

Campos acudió a Dajabón a la reunión de autoridades dominicanas y de su país para trazar medidas para definir la estrategia para enfrentar a las bandas en Haití.

Como parte de la actividad, y siguiendo una tradición de la empresa, los representantes sembraron un árbol en el campus.

Importancia del Tratado HOPE/HELP para la región fronteriza

Durante el encuentro también se resaltó la importancia de mantener vigente el Tratado de Libre Comercio HOPE/HELP, considerado un instrumento clave para fomentar el desarrollo socioeconómico de la zona, atraer inversiones y ampliar las oportunidades para la población local.

Codevi destacó que este modelo de cooperación binacional contribuye a enfrentar desafíos comunes en la frontera, como la inseguridad y la pobreza, al tiempo que impulsa el crecimiento económico y la estabilidad en la región.

La empresa indicó además que continúa fortaleciendo sus operaciones de manufactura y ampliando su cartera de productos, con el objetivo de mantener un crecimiento sostenido y seguir aportando al desarrollo de la región fronteriza.