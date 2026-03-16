La Ley de Niñez tiene fallas en protección y riesgo de revictimización de menores de edad

Equipo de Conani al presentar los avances de la reforma a la Ley 236-03, sobre Niñez y Adolescencia. ( FUENTE EXTERNA )

Un diagnóstico realizado sobre la Ley 136-03, que regula los derechos de los niños, identificó fallas en el funcionamiento del sistema de protección, como fragmentación entre instituciones, falta de protocolos comunes de denuncia y respuesta, así como brechas territoriales en el acceso a servicios para niños, niñas y adolescentes.

Los hallazgos fueron presentados durante un taller dirigido a periodistas por representantes del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), donde se explicó que el análisis revisó de manera integral la actual ley de niñez, que ya tiene 23 años de vigencia, para posteriormente someter su modificación ante el Congreso.

Entre los problemas comunes detectados en los cuatro libros que componen la ley figura la fragmentación interinstitucional, que, según el informe, dificulta una respuesta coordinada del Estado ante casos de vulneración de derechos.

El diagnóstico también señala la ausencia de rutas de actuación unificadas y protocolos comunes de denuncia y respuesta, lo que puede provocar que los menores de edad afectados deban relatar repetidamente sus experiencias ante distintas instituciones, generando situaciones de revictimización.

Más formación para operadores

Otro de los aspectos identificados es la necesidad de especialización en los operadores del sistema de protección, por lo que se plantea la importancia de establecer procesos de formación continua obligatoria para quienes trabajan en la atención de casos de niñez y adolescencia.

El análisis también detectó brechas territoriales en el acceso a servicios, lo que significa que las respuestas institucionales pueden variar dependiendo de la zona del país donde se encuentre el menor de edad.

Asimismo, se plantea la necesidad de procedimientos judiciales más ágiles y adaptados a la niñez, tomando en cuenta factores como la percepción del tiempo en las etapas de desarrollo infantil.

Durante el proceso de revisión de la ley, antes de presentarse formalmente la propuesta de la nueva ley, se incorporaron mecanismos para fortalecer la participación de niños, niñas y adolescentes, quienes han sido consultados sobre posibles cambios en la normativa.

Los demás procesos

En ese sentido, una representación de adolescentes presentó sus puntos de vista y propuestas sobre la reforma de la ley, con el objetivo de que sus planteamientos puedan ser tomados en cuenta dentro del proceso de consulta.

Entre los objetivos del proceso de revisión se encuentran actualizar conceptos de la normativa, fortalecer la rectoría del sistema de protección, mejorar la coordinación entre instituciones, reforzar los mecanismos de prevención y optimizar la respuesta del Estado ante situaciones de vulneración de derechos.

Después de agotar un proceso de diagnóstico y formulación de la propuesta, las autoridades esperar remitir formalmente el anteproyecto de la nueva Ley de Niñez y Adolescencia en mayo de este año.