Residentes de Jardines del Norte se manifiestan contra supuesta intención de ampliar Los Próceres

Moradores de los Jardines del Norte se manifiestaron en "defensa de las áreas verdes" ( DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA )

Con pancartas en mano y a coro de "Luis Abinader no destruya nuestro parque, Eduardo Estrella no destruya nuestro parque. Carolina Mejía no destruya nuestro parque", comunitarios de distintas zonas de los Jardines del Norte realizaron una manifestación en la tarde de este lunes contra la presunta ampliación de la avenida Los Próceres, en el Distrito Nacional.

De acuerdo con los residentes, el proyecto destruirá el área verde de la zona, incluyendo parte de la Iglesia Parroquial San Mauricio Mártir S. J. y el parque Crisantemos, lugar desde donde se realizó la protesta pacífica.

En la manifestación participaron decenas de moradores de Jardines del Norte, el sector Claret, Los Próceres, Los Ríos, La Yagüita y otras zonas aledañas, quienes también realizaron un encendido de velas.

Llamado al Gobierno

El representante de la Junta de Vecinos Yagüita de los Jardines, Elías Acosta, indicó que el movimiento es en defensa de las áreas verdes del parque y de la iglesia San Mauricio de los Jardines e hizo un llamado al Gobierno central para que se reúna con los comunitarios y "no hagan obras a espaldas de la comunidad".

"Aquí hay una comunidad que merece respeto", manifestó Acosta.

Dijo que no se oponen a la mejoría del tránsito vial, sino que lo que buscan es que se haga un puente a nivel o un desnivel entre la avenida Los Próceres y la República de Colombia para que no afecte las áreas verdes.

"El consenso es importante, señor presidente; el consenso, la comunicación es importante; las obras son importantes, pero no a espaldas de las comunidades", expresó el dirigente comunitario, quien reiteró que las obras son importantes, pero no a espaldas de las comunidades.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/17/whatsapp-image-2026-03-16-at-72538-pm-49f1b025.jpeg Con pancartas en mano, comunitarios de distintas zonas de los Jardines del Norte realizaron una manifestación. (DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/17/whatsapp-image-2026-03-16-at-72538-pm-2-91c5dd3b.jpeg El representante de la Junta de Vecinos Yagüita de los Jardines, Elías Acosta y la residente Maribel Nín. (DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/17/whatsapp-image-2026-03-16-at-72537-pm-4f033584.jpeg En la protesta pacífica realizaron un encendido de velas. (DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/17/whatsapp-image-2026-03-16-at-72538-pm-1-1f2deb26.jpeg Los moradores realizarán el próximo lunes 23 de marzo otra manifestación en protesta por la alegada intención del gobierno a partir de las 7:00 de la noche. (DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA) ‹ >

Defensa del parque Crisantemos

Por otro lado, la residente Maribel Nín denunció que hace poco tiempo fue remozado el parque Crisantemos, en el que incluyeron un área de juegos infantiles.

En ese sentido, cuestionó por qué invertir sobre inversiones, en vez de hacer otras obras nuevas y así no dañar el área verde de la zona.

"Este es el pulmón de los Jardines del Norte. Estas son nuestras áreas verdes y aquí la comunidad está dispuesta a luchar a muerte para que no nos toquen un árbol", manifestó.

Los moradores realizarán el próximo lunes 23 de marzo otra manifestación en protesta por la alegada intención del gobierno a partir de las 7:00 de la noche.

Diario Libre trató de contactar con el Ministerio de Obras Públicas para conocer el proyecto que se realiza en la zona, pero no logró comunicarse.

El pasado 24 de julio las autoridades explicaron cómo sería la ampliación de la avenida República de Colombia y aseguró que el Jardín Botánico no sería tocado.