Policía Nacional arresta a hombre acusado de abuso sexual a niña de tres años en La Altagracia

Agentes de la Policía Nacional arrestaron este lunes a un hombre de nacionalidad haitiana que era buscado mediante orden judicial por su presunta implicación en un caso de abuso sexual contra una niña de tres años, ocurrido en el distrito municipal Verón, provincia La Altagracia.

El detenido es Jonas Sirgas (a) "el Flaco", de 38 años, quien fue apresado por miembros de la Policía Preventiva en coordinación con agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) en el sector Friusa, de Bávaro, indica una nota de prensa de la uniformada.

De acuerdo con el informe policial, el arrestado era buscado mediante la orden de arresto No. 00936-2026, emitida el 12 de marzo de 2026, acusado de presunta violación a los artículos 330 y 331 del Código Penal dominicano, en perjuicio de la infante, representada legalmente por su madre, cuya identidad se mantiene en reserva para proteger a la víctima.

Las investigaciones indican que el hecho ocurrió la madrugada del 12 de marzo en un apartamento ubicado en un residencial de Verón, donde reside la familia de la menor.

Acciones de la autoridad y proceso legal

Tras recibir la denuncia, miembros del Dicrim y técnicos de la Policía Científica realizaron el levantamiento de evidencias y la revisión de cámaras de videovigilancia en el área, lo que permitió identificar al presunto agresor y avanzar en su localización.

Asimismo, la menor fue evaluada por especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses adscritos a la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales del Ministerio Público.

El detenido se encuentra bajo custodia policial y será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras las autoridades continúan con las investigaciones del caso.

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