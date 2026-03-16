Policía rescata a dos menores reportados como desaparecidos y apresa a hombre por el caso

Agentes de la Policía Nacional de la República Dominicana rescataron a dos menores de 14 años que habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 10 de marzo y arrestaron a un hombre de 23 años vinculado al caso, durante un operativo realizado en la provincia de Pedernales, informó este lunes la uniformada.

Los adolescentes, cuyos nombres se omiten por razones legales, son primos y fueron localizados la tarde de este lunes en el paraje La Colonia, perteneciente al distrito municipal de Juancho.

De acuerdo con el informe preliminar, la denuncia por la desaparición fue presentada el 13 de marzo por la madre de una de las menores, residente en el sector San Felipe, en Santo Domingo Norte. La mujer indicó que ambos adolescentes habían salido de su vivienda la mañana del 10 de marzo y desde entonces se desconocía su paradero.

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Durante las labores de localización, agentes adscritos a la División de Investigación Criminal (Dicrim), en coordinación con unidades preventivas, arrestaron a un joven de 23 años en momentos en que se encontraba junto a uno de los menores intentando retirar una suma de dinero en el establecimiento comercial "Neno Comunicación", ubicado en el referido paraje.

Las investigaciones preliminares señalan que el detenido mantenía a los adolescentes en su vivienda.

Tras ser localizados, los menores fueron puestos bajo custodia policial y se informó que se encuentran en buen estado de salud, a la espera de ser entregados a las autoridades competentes.

El detenido permanece en una celda preventiva en la dotación policial de Oviedo para los fines legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones.

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