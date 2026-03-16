Instituto Duartiano y Armada Dominicana conmemoran el regreso de Juan Pablo Duarte al país

Directivos del Instituto Duartiano durante el acto del 182 aniversario del retorno de Juan Pablo Duarte del exilio. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

El Instituto Duartiano y la Armada de la República Dominicana realizaron un acto patriótico en la Base Naval de San Soucí para conmemorar el aniversario del regreso al país del Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte, ocurrido el 15 de marzo de 1844.

La actividad contó con la participación de autoridades militares, miembros del Instituto Duartiano e invitados especiales, quienes recordaron el momento histórico en que Duarte retornó a territorio dominicano luego de su exilio para integrarse a la defensa del recién proclamado Estado dominicano.

Durante el acto, el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, resaltó la importancia histórica del retorno de Duarte desde Curazao en la goleta Leonor.

Explicó que, aunque el patricio no estaba en el país cuando se proclamó la independencia el 27 de febrero de 1844, regresó pocos días después para sumarse a la consolidación del nuevo Estado.

Gómez Ramírez recordó que Duarte había salido del territorio dominicano en 1843 debido a la persecución de las autoridades haitianas encabezadas por el presidente Charles Rivière-Hérard. Posteriormente, desde el exilio, continuó apoyando la causa independentista y gestionando recursos para los patriotas dominicanos.

El legado duartiano

Durante la ceremonia, celebrada en el Santuario de las Tortugas Marinas en Sans Soucí, también habló el contralmirante Juan Gilberto Núñez Abreu. Destacó el compromiso de los hombres y mujeres de la Armada con la defensa de la soberanía nacional y el legado duartiano.

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Señaló que los marinos dominicanos mantienen viva la tradición de servir a la patria con honor, voluntad y amor, inspirado en el patricio Juan Pablo Duarte.

Los organizadores resaltaron que recordar el retorno de Duarte constituye un compromiso permanente con la defensa de la soberanía, la libertad y los valores que dieron origen a la República Dominicana. Al finalizar el acto, los asistentes reiteraron el llamado a mantener vivo el ejemplo del patricio como guía para las nuevas generaciones.