Así operarán los centros de cedulación de la JCE desde este 12 de abril

La Junta Central Electoral informó este lunes que, a partir del próximo 12 de abril, habilitará más de 190 centros de cedulación en todo el territorio nacional para la entrega de la nueva cédula de identidad y electoral. Estos centros estarán organizados en tres modalidades de servicio para facilitar el acceso de la ciudadanía y garantizar un proceso eficiente:.

Serán: c de servicio ´ (153), c (32), c (8).

Jáquez Liranzo, titular del organismo, ofreció los detalles a través de una nota de prensa.

Indicó, además, que el proceso de captura de datos biométricos y personales puede tomar de 10 a 15 minutos; posteriormente, la información pasa a las áreas internas correspondientes para su procesamiento. En los casos en los que se soliciten cambios de dirección, de estado civil, ocupación u oficio, agregar tipo de sangre, alergias, entre otros; el tiempo de procesamiento puede aumentar, ya que requiere verificaciones adicionales. Cuando no se realizan cambios, el proceso es ágil.

Centros de servicio estándar

Los centros de servicio estándar, que suman 153 a nivel nacional, operarán de lunes a viernes en horario de 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche. Durante los fines de semana, es decir, sábados y domingos, ofrecerán atención desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.

Centros de alto servicio

Por otro lado, los centros de alto servicio, que serán 32 y estarán ubicados principalmente en municipios cabecera de provincias, tendrán un horario extendido. Estos funcionarán de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 9:00 de la noche; los sábados de 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche; y los domingos y días feriados de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Centros de servicio continuo

La institución habilitará centros de servicio continuo, los cuales operarán las 24 horas del día.

Estos estarán ubicados en puntos estratégicos como La Feria, Las Américas, Herrera, San Cristóbal, Santiago de los Caballeros, La Vega, La Romana y Barahona. En estos centros, la atención se ofrecerá de 7:00 de la mañana a 11:00 de la noche según el mes de cumpleaños del ciudadano, mientras que el horario de 11:00 de la noche a 7:00 de la mañana será mediante cita previa.

Con esta red de centros y horarios ampliados, la Junta Central Electoral busca garantizar un proceso organizado y accesible para la renovación de la nueva cédula de identidad en todo el país.

Dato Como dato a tomar en cuenta, el presidente de la JCE explicó que los únicos centros que requerirán cita previa son los centros continuos, solamente en el horario de 11:00 de la noche a 07:00 de la mañana; y las plazas comerciales (Ágora Mall, Occidental Mall, Galería 360, Megacentro, Bella Vista Mall, Plaza Central, entre otras) de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 9:00 p. m., sábados de 9:00 a. m. a 7:00 p. m., domingos y feriados 10:00 a. m. a 2:00 p. m.

Centro para personas con discapacidad

En la Sede Central de la JCE se habilitará en el auditorio un ´ , en coordinación con el Consejo Nacional de la Discapacidad, el cual funcionará mediante citas previas.