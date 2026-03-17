Autoridades desarticularon una presunta red dedicada a la ciberdelincuencia durante dos allanamientos simultáneos realizados en un residencial del sector Nibaje, en Santiago.

Los operativos fueron ejecutados por la Policía Nacional, a través de la Subdirección Regional Cibao Central de Inteligencia (Dintel), con apoyo de la Policía Preventiva y la unidad Swat, en coordinación con el Ministerio Público, como parte de labores de inteligencia, vigilancia y seguimiento de delitos tecnológicos.

En la primera intervención fue detenido Argenis Francisco Rosario, conocido como “Colita”.

Detalles de las evidencias y detenidos en los allanamientos

Durante el allanamiento, los agentes dijeron que ocuparon cinco teléfonos celulares, dos vehículos, uno marca Mercedes-Benz y otro Honda Accord, y 12,500 pesos en efectivo en distintas denominaciones.

De manera simultánea, en un segundo inmueble, fueron arrestados Yangel Alberto Rosa Bonifacio , alias “Pikilao”; Sucre Rafael Rodríguez Ortiz ; y Paola Valentina Pacheco Malaver , de nacionalidad venezolana .

, alias “Pikilao”; ; y , de nacionalidad .

En ese lugar las autoridades incautaron 7,950 pesos y 200 dólares en efectivo, además de equipos tecnológicos que incluyen una computadora de escritorio, una laptop y varios dispositivos móviles, presuntamente empleados para ejecutar fraudes a través de plataformas digitales.

Las investigaciones preliminares establecen que los detenidos operaban mediante esquemas fraudulentos en línea.

Los dispositivos electrónicos ocupados serán sometidos a análisis forense digital como parte del proceso investigativo.

Tanto los detenidos como las evidencias ocupadas serán puestos a disposición del Ministerio Público en las próximas horas para los fines legales correspondientes.