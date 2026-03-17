RD invierte en tecnología, pero no genera innovación, advierte informe

Arturo López Valerio, fundador de Tabuga, al finalizar la presentación del informe sobre innovación en República Dominicana. ( DIARIO LIBRE/HENRY HIDALGO )

La República Dominicana ha logrado consolidar una infraestructura digital robusta, pero no ha traducido esa inversión en innovación ni en capacidad productiva local, según el informe Perspectivas de la digitalización 2025, presentado por T al Cubo, el Think Tank de la firma de consultoría Tabuga.

El documento plantea que el país enfrenta lo que denomina la "trampa de los inputs", una desconexión entre la inversión en tecnología, conectividad y educación, y los resultados en innovación y desarrollo tecnológico.

"Gastamos, pero no producimos. Consumimos, pero no innovamos", señala el informe, que recoge análisis y testimonios de actores del ecosistema digital dominicano.

El estudio destaca que, aunque el país ha alcanzado niveles de conectividad superiores al 80 % y cuenta con infraestructura de clase regional, su desempeño en innovación ha retrocedido.

Entre 2020 y 2025, República Dominicana cayó de la posición 90 a la 97 en el Global Innovation Index, y del sexto al noveno lugar en el índice latinoamericano de inteligencia artificial.

Desafíos y oportunidades para la innovación tecnológica

Uno de los puntos más críticos es la alta dependencia de soluciones tecnológicas importadas. Para 2025, se proyecta un gasto de unos 300 millones de dólares en inteligencia artificial, del cual cerca del 99 % se destina a tecnologías desarrolladas en el extranjero.

El informe también advierte sobre una baja capacidad de generación de conocimiento local, reflejada en la producción de apenas unas cuatro patentes anuales, así como en la fuga de talento especializado hacia otros mercados.

En paralelo, identifica brechas importantes en la adopción tecnológica, especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas, donde persisten procesos manuales y limitada integración de herramientas digitales avanzadas.

A pesar de este panorama, el documento señala que existen casos que demuestran el potencial del país para innovar, siempre que confluyan talento local, visión estratégica y condiciones adecuadas.

El Think Tank de Tabuga advierte que el país dispone de una ventana de entre 18 y 24 meses para implementar ajustes que le permitan pasar de un modelo de consumo tecnológico a uno de generación de valor.

De no hacerlo, concluye el informe, la República Dominicana podría consolidar un esquema en el que invierte en tecnología y genera datos, pero sin capturar los beneficios económicos derivados de ellos.