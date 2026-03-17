Obispo auxiliar de Santiago considera que el cambio en Haití debe nacer del propio pueblo

El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros, Andrés Amauri Rosario habla con miembros de la prensa sobre la situación de Haití. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros, Andrés Amauri Rosario, consideró que la transformación social y la búsqueda de justicia en Haití deben surgir de la voluntad y el esfuerzo de su propia población.

Sin embargo, el prelado católico reconoció la importancia del apoyo internacional en ese proceso.

"Si un pueblo quiere cambiar, tiene que hacerlo con su propia fuerza. Se puede ofrecer apoyo desde fuera, pero deben ser ellos mismos quienes ayuden a su liberación y construyan justicia en su comunidad", afirmó el religioso.

Monseñor Rosario advirtió que depender totalmente de fuerzas externas podría afectar la identidad y la autonomía nacional, por lo que insistió en que cualquier proceso de estabilización debe fortalecer la capacidad interna de la sociedad haitiana.

Despliegue de fuerza multinacional

En ese contexto, consideró que el nuevo despliegue de tropas internacionales previsto en esa nación debe priorizar el orden, pero siempre acompañado del respeto a la ciudadanía y a la dignidad humana.

"Por encima de todo, se debe garantizar el orden, pero también el respeto de la ciudadanía. No es venir e invadir, sino actuar con respeto y buscando el bien de las personas", expresó.

El religioso señaló que toda intervención debe estar orientada a la paz y al bienestar colectivo, evitando acciones que vulneren derechos fundamentales.

El despliegue de los nuevos batallones de la fuerza multinacional destinada a enfrentar a las pandillas en Haití está previsto para iniciar el 1 de abril.

Monseñor Rosario ofreció estas declaraciones tras presentar detalles de la caminata Parroquial 3K 2026, organizada por la Arquidiócesis.

La actividad se celebrará el sábado 28 de marzo, de 7:00 de la mañana a 9:00 de la mañana, en los jardines del recinto Santiago de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

La jornada tiene como objetivo recaudar fondos para ampliar la cobertura y el sostenimiento de la emisora católica Radio Amistad.