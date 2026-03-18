Pasos para incluir en la nueva cédula el estatus de donante de órganos

La la Junta Central Electoral (JCE) facilita el registro del estatus de donantes de órganos en la nueva cédula de identidad. ( DIARIO LIBRE )

El estatus de donante de órganos y tejidos podrá ser incorporado en la nueva cédula de identidad, pero para tales fines el ciudadano debe formalizar su voluntad de donar a través del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes (Incort).

La obtención del carnet de donante en el Incort constituye un paso fundamental para que pueda quedar registrado en la nueva cédula, por lo que a continuación se explica cómo completar el procedimiento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/18/screenshot-2026-03-18-121844-f2968f9e.png El Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes (Incort) llamó a la ciudadanía a formalizar su voluntad de donar. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/18/screenshot-2026-03-18-121903-1562cbb6.png El Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes (Incort) llamó a la ciudadanía a formalizar su voluntad de donar. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Proceso para obtener el carnet de donante

Para completar el proceso, los interesados deben acudir a las oficinas del Incort, donde en pocos minutos pueden gestionar el carnet de donante. Este documento permitirá que, al momento de realizar el trámite de cedulación, su condición quede registrada formalmente.

Las oficinas del Incort están ubicadas en la calle Presidente Hipólito Yrigoyen #17 B, en la Zona Universitaria del Distrito Nacional, con horario de atención de lunes a jueves de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, y los viernes hasta las 2:00 de la tarde.

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Llamado a registrarse

La decisión de donar órganos y tejidos representa "un acto de amor que puede salvar muchas vidas", por lo que la directora de Comunicaciones del Incort, Yulissa Ureña, llamó a la población a informarse y formalizar su consentimiento.

Informó este miércoles sobre un aumento en el número de solicitudes del carnet de donantes.

Manifestó que durante el mes de febrero se recibieron 106 solicitudes de carnet de donante, cifra que supera las 65 registradas en enero. Con estos datos, el total acumulado de solicitudes asciende a 7,012 desde el año 2016, explicó.

¿Quién tiene la última palabra?

Aunque los ciudadanos hayan dejado expresa su intención de ser donadores de órganos y tejidos, en República Dominicana los parientes del fallecido siempre tendrán la última palabra.

Es por esta razón que las autoridades animan a las personas a que expresen a sus familiares su deseo de convertirse en donantes.

Como institución se respeta el consentimiento de los deudos. "Si la familia no está de acuerdo, independientemente de que usted posea un carné de donante, se respeta la decisión de ellos", advirtió la doctora Aimée Caamaño, coordinadora general de trasplante del Incort.

Protocolo de la Junta Central Electoral

La Junta Central Electoral (JCE) ha establecido un protocolo que permitirá incorporar la información de donantes de órganos en la nueva cédula.

Según explicó la entidad, el ciudadano podrá manifestar libremente su deseo al momento de solicitar su documento de identidad, mediante un proceso voluntario que incluye el llenado de un formulario de consentimiento informado proporcionado por el Incort.

Este formulario detalla las implicaciones médicas y legales de la donación, garantizando que la decisión sea tomada de manera consciente e informada.

El titular puede revocar su consentimiento en cualquier momento mediante solicitud escrita al Incort y la posterior actualización de su documento de identidad (vía duplicado, conforme a la tasa vigente).