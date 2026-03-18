Julissa Cruz asume Dirección de Infraestructura Digital Sostenible del CAF tras 25 años en Indotel

La destacada ejecutiva del sector de telecomunicaciones, Julissa Cruz, ha sido designada Directora de Infraestructura Digital Sostenible del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). ( FUENTE EXTERNA )

La destacada ejecutiva del sector de telecomunicaciones, Julissa Cruz, fue designada directora de Infraestructura Digital Sostenible del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), posición desde la cual impulsará iniciativas estratégicas orientadas a fortalecer la conectividad, la resiliencia tecnológica y el desarrollo sostenible en la región.

Con este nombramiento, Cruz culmina una trayectoria de 25 años de servicio público en el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), donde ocupó diversas posiciones técnicas y de alta dirección, incluyendo la de Directora Ejecutiva desde el año 2020.

"Culmino una etapa profundamente significativa de mi vida profesional tras 25 años de servicio público en Indotel, institución desde la cual trabajamos con visión de futuro para reducir brechas digitales y transformar el acceso a las telecomunicaciones en la República Dominicana", indicó la profesional de las telecomunicaciones.

Durante su gestión, lideró proyectos de impacto nacional como el Plan Nacional de Banda Ancha, la implementación de la Televisión Digital Terrestre y la licitación de espectro 5G, siendo esta última la primera en realizarse en Centroamérica y el Caribe.

Además, participó activamente en el diseño y ejecución de la Agenda Digital 2030, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y la Estrategia Nacional de Innovación, contribuyendo al fortalecimiento del ecosistema digital del país.

Representación de RD en organismos internacionales

La carrera de la exdirectora ejecutiva del Indotel ha estado marcada por una amplia experiencia en regulación de telecomunicaciones, políticas públicas e innovación digital, así como por su liderazgo en espacios multilaterales.

Julissa Cruz ha representado al país en organismos internacionales como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), Citel, Comtelca y Regulatel, además de integrar el Consejo de Innovación y Emprendimiento Digital de la UIT y ser reconocida como Embajadora de la Conectividad para la Educación del Diálogo Interamericano.

En el ámbito académico, Cruz cuenta con una Maestría en Alta Gerencia con mención en Finanzas, licenciatura en Contabilidad y diversos estudios especializados en regulación económica, liderazgo e innovación en gobierno.

Entre sus reconocimientos destaca su inclusión en la lista de las 50 mujeres más poderosas de la República Dominicana de la Revista Forbes en el año 2023.

Desde su nueva posición en CAF, Cruz liderará iniciativas para promover la conectividad universal y significativa, el desarrollo de centros de datos y capacidades regionales de cómputo, la integración de eficiencia energética y energías renovables en la infraestructura digital, así como programas para reducir las brechas digitales mediante acceso a dispositivos y alfabetización digital, con el objetivo de que más ciudadanos puedan participar plenamente en la sociedad digital.

A propósito, Julissa Cruz puntualizó que "cree firmemente en el poder de la cooperación regional y multilateral para acelerar la transformación digital con impacto social y ambiental y este nuevo rol representa una oportunidad para seguir contribuyendo al desarrollo sostenible desde una perspectiva regional, promoviendo resiliencia, eficiencia energética y acceso equitativo a la tecnología."

Sobre CAF

CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, es una institución comprometida con el desarrollo sostenible y la integración regional.

Atiende a los sectores público y privado mediante productos financieros y servicios técnicos dirigidos a una cartera de clientes compuesta por 24 países miembros, empresas privadas e instituciones financieras. Su Plan Estratégico está orientado a impulsar un crecimiento sostenible e inclusivo y a consolidarse como el banco verde de la región.